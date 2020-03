Camilla Luddington è incinta, Jo avrà un figlio da Alex in Grey’s Anatomy?

Camilla Luddington è incinta del suo secondo figlio: l’attrice ha annunciato la lieta notizia sui suoi canali social, con una foto che la ritrae radiosa accanto ad una principessa Disney. E la domanda sorge spontanea: lo sarà anche Jo Wilson, il suo personaggio in Grey’s Anatomy?

ATTENZIONE SPOILER!

Con un tempismo spettacolare, l’annuncio della gravidanza arriva pochi giorni dopo la messa in onda dell’episodio dedicato all’addio ad Alex Karev, marito di Jo scappato dalla sua ex dopo aver scoperto che ha avuto dei figli da lui. Ora la Luddington è incinta e se gli sceneggiatori decidessero di non nascondere il suo pancione vorrebbe dire una sola cosa, che Jo è incinta di Alex ma dovrà crescere suo figlio da sola.

Il fatto che Justin Chambers abbia lasciato la serie a metà stagione ha costretto gli sceneggiatori a mettere insieme una trama raffazzonata, che vede Alex Karev in fuga nel Kansas dopo aver scoperto che Izzie ha messo al mondo due gemelli grazie agli ovuli che lui aveva fecondato anni prima. Jo si è vista recapitare i documenti del divorzio già firmati insieme ad una lettera d’addio ed ora la sua storia è tutta da scrivere. E se Camilla Luddington è incinta, potrebbe esserlo anche il suo personaggio.

Poche ore prima di comunicare al pubblico la dolce attesa, l’attrice aveva preannunciato trame shock per la sua Jo, ma non ha fatto cenno ad una potenziale gravidanza. Sarebbe davvero l’ennesima svolta in stile soap opera per Grey’s Anatomy, di cui ormai – visto il registro delle ultime stagioni – non ci si stupirebbe.

C’è anche da dire che già per Caterina Scorsone, incinta del terzo figlio lo scorso anno, si è optato per portare la gravidanza sullo schermo e ora Amelia è in attesa di un bambino di cui non conosce la paternità. Un’altra gravidanza era stata attribuita in scena alla Bailey, poi interrotta da un aborto nella prima parte di stagione. E ancora, in Grey’s Anatomy 15, è nato il figlio di Teddy. Non è da escludere anche l’altra ipotesi, ovvero che la gravidanza della Luddington venga nascosta in scena con degli stratagemmi, come inquadrature specifiche che nascondano il pancione o riprese con soli piani americani e primi piani per l’attrice. In passato è stato fatto sia con Ellen Pompeo che con Jessica Capshaw (Meredith e Arizona), in alcuni casi senza nemmeno nascondere più di tanto le pance delle attrici. Resta dunque da capire quale delle due strade si deciderà di percorrere.

Camilla Luddington è incinta del secondo figlio nato dal matrimonio col compagno attore Matt Alan: la coppia si è sposata nel 2019 dopo dieci anni di fidanzamento, quando erano già genitori della piccola Hayden, nata nel 2017.

L’attrice ha pubblicato una foto con una cosplay di Cenerentola che le accarezza il pancione, scrivendo un lungo messaggio per comunicare la sua felicità per il nuovo arrivo in famiglia.