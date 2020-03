Il cast di Narcos dopo Narcos, da Wagner Moura a Pedro Pascal: dove ritrovare gli attori della serie Netflix

Tra le migliori produzioni di Netflix, la saga dei narcotrafficanti più famosa al mondo ha contribuito anche a lanciare le carriere dei suoi protagonisti: il cast di Narcos e del suo spin-off Narcos: Messico è composto da volti ora arcinoti, ma non sempre altrettanto popolari all’epoca del debutto della serie.

La prima stagione ha fatto il suo esordio sulla piattaforma ormai nel lontano 2015, seguita da altri due capitoli nel 2016 e nel 2017. Lo spin-off Narcos: Messico, ambientato in Messico negli anni Ottanta, ha debuttato nel 2018 con la prima stagione, mentre la seconda è appena arrivata su Netflix. Dal 2020 la serie è stata resa disponibile anche sul portale RaiPlay in modalità gratuita, dopo la trasmissione in chiaro su Rai4.

Per tutti il volto simbolo di Narcos è soprattutto quello di Wagner Moura, interprete del narcoterrorista colombiano Pablo Escobar, il boss di Medellin di cui le prime stagioni narrano la parabola criminale dall’ascesa nel mercato degli stupefacenti fino alla cattura e alla morte per mano della DEA e dell’esercito locale nel 1993. Ma sono volti simbolo del marchio Narcos anche quelli di Boyd Holbrook e Pedro Pascal, interpreti dei valorosi agenti della DEA realmente esistiti Steve Murphy e Javier Peña, impegnati in una caccia all’uomo senza sconti.

Nella terza stagione, più che gli interpreti dei fratelli a capo del cartello di Cali Gilberto e Miguel Rodríguez Orejuela (Damián Alcázar e Francisco Denis), si è distinto Matias Varela nei panni di Jorge Salcedo, l’uomo responsabile della sicurezza dei boss dell’organizzazione che decise di collaborare con la polizia per smantellare il cartello e che ancora oggi vive sotto protezione. In Narcos: Messico ha invece monopolizzato l’attenzione il protagonista Diego Luna, nei panni del fondatore del cartello di Guadalajara Miguel Ángel Félix Gallardo, detto El Padrino.

Per tutti l’esperienza di Narcos è stata un volano: basti pensare che Wagner Moura era noto ai più solo per aver interpretato i film Tropa de Elite – Gli squadroni della morte e il suo sequel Tropa de Elite 2 – Il nemico è un altro, quando è stato chiamato ad interpretare il più celebre narcotrafficante al mondo, peraltro imparando lo spagnolo in pochi mesi.

Ecco cosa hanno fatto dopo Narcos i suoi principali protagonisti.

Wagner Moura

A dispetto dell’enorme popolarità conquistata con Narcos, l’interprete di Escobad ha preferito concentrarsi su pochi ed impegnativi progetti cinematografici: è stato protagonista di Wasp Network di Olivier Assayas (2019), presentato in anteprima alla Biennale di Venezia lo scorso anno, e Sergio di Greg Barker, in arrivo il 17 aprile 2020 su Netflix. Inoltre è apparso come guest star in un episodio dello spin-off di Narcos nei panni di Escobar.

Boyd Holbrook

Voce narrante delle prime due stagioni di Narcos, l’ex modello di grandi marchi e anche scrittore di poesie ha lasciato la serie per dedicarsi ad una serie di ruoli cinematografici. Nel 2016 è apparso ne Nel mondo libero, Morgan, Cardboard Boxer, nel 2017 ha recitato in Logan – The Wolverine, nel 2018 in O.G. – Original Gangster e The Predator, mentre nel 2019 ne All’ombra della luna. Non si è dedicato ad altre serie televisive.

Pedro Pascal

Avrebbe dovuto recitare ancora con Moura in Wasp Network, ma è stato sostituito da Leonardo Sbaraglia. Dopo aver interpretato l’agente Peña in Narcos ha visto decisamente incrementate le sue opportunità di carriera: è apparso nei film The Equalizer 2 – Senza perdono (2018), Se la strada potesse parlare (2018), Prospect (2018), Triple Frontier (2019) ed è protagonista della serie tv rivelazione di Disney+ The Mandalorian, già rinnovata per una seconda stagione.

NARCOS

Matias Varela

Attore ispano-svedese, già apparso nel 2016 nel film Assassin’s Creed, sarà uno dei volti principali della seconda stagione della serie spagnola di successo Hierro, trasmessa in Spagna dalla piattaforma Movistar+.

Diego Luna

Già in Rogue One nel 2016, dopo aver interpretato il fondatore del cartello di Guadalajara Gallardo è apparso nel film Un giorno di pioggia a New York di Woody Allen e nel 2020 inizierà le riprese della Disney+ ambientata nell’universo di Star Wars Cassian Andor, nei panni del protagonista.