Rimborsi Trenitalia e Italo per rinuncia al viaggio a causa del Coronavirus: nuovi termini e ultimi aggiornamenti

In ottemperanza alle nuove disposizioni del Governo italiano per far fronte all’emergenza Coronavirus, i viaggiatori Trenitalia ed Italo possono usufruire di nuove possibilità di rimborso secondo le modalità indicate dalle stesse compagnie di trasporto.

Richieste di rimborso per biglietti Trenitalia

Il nuovo comunicato apparso sul sito di Trenitalia titola: Rimborso per rinuncia al viaggio, dopo le disposizioni sul Coronavirus ed è disponibile in home page sul sito stesso.

Si legge che i termini per le richieste di rimborso per rinuncia al viaggio sono stati prorogati. Si può dunque chiedere il rimborso dei biglietti Trenitalia anche se l’acquisto è stato effettuato dopo il 23 febbraio 2020, data limite del comunicato precedente che riportava come scadenza per la richiesta la data del 1° marzo.

La proroga comunicata oggi consente ai viaggiatori di chiedere il rimborso integrale dei biglietti acquistati anche dopo il 23 febbraio 2020, indipendentemente dalla tariffa acquistata.

La richiesta va presentata entro i termini indicati nelle disposizioni nazionali in materia. Il mancato viaggio andrà giustificato con uno dei seguenti motivi:

per quarantena, permanenza domiciliare e per tutti i viaggi con arrivo o partenza nelle aree indicate dal provvedimento;

per viaggi programmati per partecipare a gite scolastiche, concorsi, manifestazioni, eventi o riunioni che sono stati annullati, rinviati o sospesi;

per viaggi programmati verso l’estero dove è impedito o vietato l’arrivo secondo le disposizioni emanate.

Per i treni a media e lunga percorrenza, il rimborso integrale avverrà tramite bonus utilizzabile entro un anno. La richiesta di rimborso va effettuata compilando l’apposito web form disponibile su trenitalia.com o presso qualsiasi biglietteria.

Per i treni regionali, il rimborso integrale avverrà in denaro. La richiesta va effettuata compilando l’apposito modulo on line o presso le biglietterie.

Le nuove misure si aggiungono a quelle già adottate, in via autonoma e per sensibilità sociale, da Trenitalia di cui vi abbiamo parlato qui.

Richieste di rimborso per biglietti Italo

Italo rimborsa i biglietti acquistati entro il 2 marzo per viaggi da effettuare entro l’8 marzo incluso. Le nuove misure adottate da Italo in ottemperanza alle disposizioni per far fronte all’emergenza Coronavirus consentono il rimborso integrale del biglietto acquistato in caso di rinuncia al viaggio, in uno dei seguenti casi:

rinuncia ai viaggi con partenza o arrivo nelle aree interessate dal contagio (Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna); rinuncia a causa di annullamento o posticipo di concorsi pubblici o procedure di selezione pubblica, a manifestazioni, iniziative o eventi di qualsiasi natura (in questo caso, il viaggiatore dovrà provvedere alla documentazione).

La richiesta di rimorso potrà essere effettuata prima dell’orario di partenza del treno prenotato. Il rimborso avverrà tramite voucher utilizzabili per nuovi acquisti di biglietti relativi a viaggi da effettuarsi entro un anno dall’emissione del voucher stesso.

La richiesta può essere effettuata chiamando il numero 060708. Il cliente potrà in alternativa richiedere in autonomia sul sito italotreno.it il rimborso secondo le proprie condizioni tariffarie di contratto.