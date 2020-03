Ipotesi scuole chiuse fino al 3 aprile per Coronavirus: tutte le ultime dichiarazioni

Circola oggi 6 marzo la voce secondo cui rischiamo di andare incontro all’ipotesi scuole chiuse fino al 3 aprile, ovviamente a causa del Coronavirus. Dopo l’annuncio arrivato nei giorni scorsi, con un provvedimento già attuato e al momento valido fino al 15 marzo, tocca dunque fare i conti con nuove prospettive sotto questo punto di vista. Si tratta di una bufala, o è un’ipotesi tutt’altro che utopistica? Proviamo a ragionarci, anche attraverso alcune dichiarazioni recenti molto interessanti.

Situazione su scuole chiuse fino al 3 aprile per Coronavirus

Un aggiornamento in merito ci è arrivato proprio questo venerdì da TGCom, con cui potremo avere le idee più chiare a proposito dell’ipotesi di scuole chiuse fino al 3 aprile. Di sicuro l’evoluzione del Coronavirus preoccupa anche le istituzioni in questo momento, mentre l’assunto dal quale partire è cruciale in un approfondimento del genere: oggi 6 marzo, infatti, è impossibile prevedere quale il giorno in cui potremo metterci alle spalle le scuole chiuse.

Premesso questo, le ultime informazioni raccolte ci dicono che l’ipotesi scuole chiuse fino al 3 aprile sia assolutamente possibile. Nella giornata di giovedì, ad esempio il governo ha aperto in modo abbastanza esplicito ad un’ipotesi simile. Al contempo, il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha dichiarato che “deciderà il Consiglio superiore di sanità“. Significativa anche la presa di posizione del presidente Franco Locatelli, il quale ha ribadito dal canto suo che “la proroga potrebbe verificarsi“.

Non è un caso che in questo periodo, al Miur, stiano studiando nuovi scenari per la maturità, senza dimenticare la sospensione delle prove Invalsi e di una sorta di alternanza scuola-lavoro. In sostanza, situazione da monitorare con grande attenzione a proposito dell’ipotesi scuole chiuse fino al 3 aprile, con la netta sensazione che sarà necessario attendere un po’ prima di avere certezze in merito qui in Italia.