Woody Allen: l’autobiografia arriverà anche in Italia, ma la figlia adottiva si scaglia contro il progetto

Il memoir di Woody Allen arriverà ufficialmente anche in Italia. Durante le scorse ore è infatti stato annunciato il lancio in diversi paesi del mondo, dalla Francia agli Stati Uniti d’America. Questo libro, in cui sarà raccontato il personale punto di vista del regista, è molto atteso da un po’ tutti gli appassionati, curiosi di scoprire ulteriori dettagli sulla sua vita professionale e privata.

Un progetto travagliato

Si parla di questo progetto sin da maggio del 2019, ma gli editori statunitensi sembravano non essere interessati a pubblicare il momoir. Allen, proprio durante i mesi successivi, si trovò anche davanti all’annullamento del contratto con Amazon. Il colosso ha infatti prodotto il film Un Giorno Di Pioggia A New York, senza però distribuirlo.

Le ragioni di questo scarso interesse da parte degli editori americani sarebbero collegate alle accuse a carico di Woody Allen che sono riemerse dopo la nascita del movimento di sensibilizzazione chiamato #metoo. Stando ad alcune accuse, il regista avrebbe abusato sessualmente di sua figlia, Dylan Farrow. Da anni, su questo fatto continuano però a girare numerosi dubbi e incertezze, dovute anche ad alcune contraddizioni nelle critiche a lui rivolte. Il regista non è però mai stato incriminato: un giudice ha infatti stabilito che le accuse mosse da Dylan Farrow non erano sufficientemente credibili.

Selena Gomez e Woody Allen sul set di Un Giorno Di Pioggia A New York

La notizia della pubblicazione del memoir ha profondamente colpito Dylan Farrow, che ha deciso di palesare la propria posizione pubblicando un tweet su Twitter.

My statement on the disappointing and, frankly shocking, news from @HachetteUS today. pic.twitter.com/h0zuAi0T7l — Dylan Farrow (@RealDylanFarrow) March 3, 2020

Nel post possiamo leggere:

La pubblicazione del libro di Woody Allen è un fatto che mi ha sconvolto. Personalmente è un tradimento alla mia persona e anche nei riguardi di mio fratello. Non sono mai stata contattata per affermare o smentire la veridicità delle informazioni del libro. Questo mi fa pensare che la casa editrice possa essere venuta meno alle sue responsabilità. Questo fornisce un altro tipo di esempio: ci sono ancora diversi privilegi per chi possiede il potere del denaro e della fama.

Il memoir di Woody Allen

L’editoria francese, a differenza di quella statunitense, ha accolto quasi immediatamente l’autobiografia, che si intitolerà Apropos of Nothing. Il 9 aprile, stando alle ultime indiscrezioni trapelate online, il memoir sarà pubblicato in diversi stati del mondo, tra cui Italia, Canada, Francia, Germania, Spagna e Stati Uniti d’America. Dopo l’iniziale dubbio, anche i lettori americani potranno quindi scavare nella vita del cineasta.

In Italia il libro sarà pubblicato dall’editore La nave di Teseo con il titolo A proposito di niente. Attraverso un comunicato stampa, la casa editrice ha annunciato che il volume mostrerà la vita personale e lavorativa di Woody Allen. Non mancheranno quindi le sue esperienze nel mondo del cinema, della televisione, del teatro e dei club musicali.