Scuole chiuse o aperte dal 2 marzo per coronavirus? Le decisioni al 29 febbraio

Scuole chiuse o aperte a partire dal 2 marzo a causa del coronavirus? Qual è la posizione ufficiale del MIUR in merito alla delicata faccenda? In questo sabato 29 marzo è previsto un incontro tra Stato e Regioni che potrebbe giungere alla decisione finale di allungare i tempi di permanenza a casa degli studenti in molte regioni italiane. La situazione che sembra delinearsi, almeno al momento di questa pubblicazione, è quella che andremo ad approfondire.

Probabilmente si opterà per scuole chiuse ancora fino a sabato 7 marzo per le regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. Nelle zone specifiche la crescita dei contagi è ancora troppo importante per spingere alla riapertura degli istituti scolastici.

Sembra invece molto più plausibile la riapertura delle scuole in regioni come il Piemonte, la Liguria, il Friuli Venezia Giulia, le Marche e il Trentino Alto Adige. In questi ultimi casi, gli edifici pubblici erano stati chiusi in via precauzionale ma ora l’accesso alle classi dovrebbe essere di nuovo possibile. Dovrebbe tornare tutto alla normalità anche in Sicilia e in Campania dove in questi giorni si è provveduto ad interventi di sanificazione straordinaria delle scuole appunto.

Quanto riportato, inutile dirlo, potrebbe cambiare repentinamente a seguito di nuove decisioni e misure per contrastare la diffusione del coronavirus. Vanno pure presi in considerazione i casi particolari di specifiche province e comuni (pure del sud Italia) per i quali le scuole chiuse resteranno tali a seguito della scoperta di cittadini positivi al tampone per il coronavirus (come nel caso di alcuni paesi della provincia di Benevento nei quali le aule saranno chiuse ancora per una settimana).

Per evitare false comunicazione e bufale relative all’argomento scuole chiuse o aperte, l’unico consiglio è quello di seguire tutte le delibere e le circolari pubblicate direttamente sul sito Istruzione, nella sezione dedicata al monitoraggio del coronavirus, evitando fantomatiche catene WhatsApp non ufficiali.