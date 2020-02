Smentiti annunci di Conte e De Luca su scuole chiuse in Italia fino al 5 marzo per Coronavirus

Sta circolando ancora oggi 25 febbraio la notizia secondo cui, a causa della minaccia connessa al Coronavirus, ci saranno scuole chiuse in Campania e in tutta Italia fino al 5 marzo con tanto di annunci di Conte e De Luca. Si tratta di un messaggio che ha preso piede tramite una catena WhatsApp, secondo cui la scelta del governatore sarebbe stata cautelativa. Al momento, non si registrano casi positivi nella regione, ma questo non ha frenato alcuni sindaci, che hanno effettivamente dichiarato la sospensione delle attività didattiche per questa settimana.

Il messaggio WhatsApp con scuole sospese in Campania fino al 5 marzo

Secondo quanto raccolto in queste ore, tutto sarebbe nato da un messaggio WhatsApp, in cui viene appunto annunciata la decisione di De Luca di imporre scuole chiuse fino al 5 marzo. Il testo in questione è scarno e non fornisce ulteriori dettagli, ma come si potrà facilmente immaginare è più che sufficiente per alimentare dubbi e incertezze. In tanti, infatti, si chiedono quale sia effettivamente la situazione sanitaria in Campania per essere arrivati ad un provvedimento del genere.

In realtà è tutto falso, come del resto abbiamo notato poco meno di ventiquattro ore fa con un articolo simile sull’Emilia Romagna. La smentita arriva dallo stesso De Luca, con un post Facebook che esclude al momento la possibilità di vedere le scuole chiuse fino al 5 marzo in Campania:

“ATTENZIONE alle notizie false (alle fake news) che stanno girando in maniera incontrollata sulla rete e sui social riguardo al coronavirus.

Vi invitiamo a seguire soltanto le comunicazioni che arrivano dai canali informativi ufficiali del Governo, del Ministero e della Regione Campania”.

La situazione è in continua evoluzione e, come è stato riportato anche da altre testate (anche in Sicilia, per intenderci) non è da escludere che decisioni simili possano essere prese a medio termine in caso di ulteriori infezioni. Per ora, comunque, è giusto parlare di bufala a proposito di scuole chiuse in Campania fino al 5 marzo a causa del Coronavirus.