Minacce di morte a Vasco Rossi, il Kom risponde divertito: “Ti aspetto”

Sono delle ultime ore le minacce di morte a Vasco Rossi, comparse sui canali social del Kom e alle quali ha già risposto in maniera ironica. Il Blasco ha immediatamente intercettato il commento poco lusinghiero di uno degli utenti, che gli augurava la morte.

“Di auguri di morire ne avevo già ricevuti tanti ma devo dire che è la prima volta che ricevo una minaccia così precisa. Ti aspetto amico…portati con te anche quello che ti ha messo il like #socialmentecatti #sparatemiancora #minacce #lamoresopralapaura”

E continua:

“Avevo ricevuto degli auguri di morte tante volte ma minacce dirette di morte ancora no questa è la prima volta. Bene io sono qui e non mi muovo. Amico, non mi fai paura, la fregatura ormai non la prendo più”.

Questa la risposta alle parole violente espresse da uno degli utenti, che si era espresso in questi termini: “Vasco Rossi morirai per mano mia bastardo tossicodipendente”.

Non è la prima volta che il Kom riceve delle pesanti e inaccettabili minacce sui social, alle quali risponde costantemente con ironia e senza dare troppo peso a queste forme di ignoranza.

Solo qualche giorno fa, Vasco Rossi aveva manifestato la sua netta opposizione a ogni forma di intolleranza, in risposta ai recenti fatti di cronaca arrivati dalla Germania, dopo la strage di Hanau nella quale sono stati aggrediti e uccisi un gruppo di cittadini tedeschi di origini turche.

Vasco Rossi ha ricordato il suo concerto a Misano Adriatico, nel 1987, quando aveva deciso di aprire lo spettacolo agli immigrati impegnati come ambulanti nelle spiagge.

I concerti di Vasco Rossi iniziano da Firenze

Nei prossimi mesi mesi, Vasco Rossi sarà impegnato nelle prove del tour che terrà nuovamente in quel di Rimini, dove tornerà dopo la parentesi a Castellaneta in Puglia. Il tour di quest’anno sarà molto particolare, dato che il Blasco approderà nei festival estivi, a cominciare dalla Visarno Arena di Firenze. Il Blasco sarà anche agli iDays di Milano e a Imola, dove tornerà dopo molti anni. I live raggiungeranno anche Rock In Roma per le due date al Circo Massimo.

Il tour di Vasco Rossi all’insegna delle donne

Sono già annunciati gli opening del tour di Vasco Rossi, per il momento affidati completamente alle donne. Per i concerti di Roma, il Blasco ha deciso di affidare il compito a Irene Grandi, che di recente è tornata sul palco del Festival di Sanremo con un brano scritto dal Kom, mentre per il concerto di Imola è stata scelta Emma.

Vasco Rossi a lavoro sul nuovo singolo

Oltre alla preparazione del nuovo tour, Vasco Rossi è anche tornato in studio di registrazione per il prossimo singolo, quello che sarà il naturale erede di Se Ti Potessi Dire. La data d’uscita non è stata ancora dichiarata, ma potrebbe arrivare in autunno come in primavera inoltrata. Il periodo di uscita non è ancora stato dichiarato. Esclusa la possibilità dell’uscita di un nuovo album, resa impossibile anche dalle dichiarazioni del Kom che aveva rivelato di sentirsi più a suo agio con i singoli.