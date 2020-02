Concerti posticipati per Coronavirus, rimandato il tour dei Pinguini Tattici Nucleari

In ottemperanza alle disposizioni de Ministero della Salute per far fronte all’attuale emergenza sanitaria in Italia post Coronavirus, sono sospesi tutti gli eventi in programma fino al 1° marzo, anche quelli al chiuso, purché prevedano la presenza di pubblico.

Le disposizioni colpiscono anche il mondo della musica. Sono sospesi gli spettacoli teatrali (inclusi quelli in programma alla Scala di Milano e al teatro Filarmonico di Verona), i Pinguini Tattici Nucleari rimandano tutto il tour, Branduardi posticipa il concerto di Milano e Venditti quello di Jesolo.

Gli eventi verranno riprogrammati e biglietti acquistati saranno validi per le nuove date.

Il tour dei Pinguini Tattici Nucleari nei palasport

In seguito all’emergenza sanitaria da Coronavirus in Italia, il tour dei Pinguini Tattici Nucleari è stato posticipato. L’intera tournée verrà riprogrammata e i fan potranno decidere se chiedere il rimborso dei biglietti già acquistati oppure partecipare alle nuove date che verranno comunicate a breve.

Tutti i concerti in questione sono quindi posticipati e verranno tutti recuperati. Le nuove date verranno comunicate non prima del 6 marzo.

Antonello Venditti a Jesolo

Il concerto di Antonello Venditti previsto al PalaInvent di Jesolo per il 29 febbraio è stato rimandato a venerdì 20 marzo presso la stessa location. I biglietti già acquistati rimangono validi per il nuovo evento.

Non è previsto il rimborso dei biglietti. Nella nota stampa si legge: “Vista l’eccezionalità delle motivazioni che hanno causato lo slittamento dello spettacolo e l’ingente sforzo sostenuto dagli organizzatori per poter recuperare e non perdere un evento molto atteso da mesi, non saranno attivati rimborsi per i biglietti già acquistati”.

Il posticipo del concerto si rende necessario in seguito all’Ordinanza del Ministro della Salute Roberto Speranza, redatta d’intesa con il presidente della Regione Veneto per far fronte all’emergenza sanitaria del Coronavirus.

Per questa settimana, fino al 1° marzo, è infatti stata predisposta la sospensione degli eventi di qualsiasi genere, anche in posti al chiuso, che prevedano la presenza di pubblico. I concerti rientrano tra gli eventi fortemente sconsigliati.

Angelo Branduardi a Milano

Il concerto di Angelo Branduardi in programma al Teatro Dal Verme di Milano per il 24 febbraio è stato posticipato al 25 maggio come misura preventiva per evitare il prolificare del Coronavirus tra le aree del nord Italia. I biglietti già in possesso dei fan per la data odierna restano validi per l’ingresso al concerto del 25 maggio presso la stessa location.