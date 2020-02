Cast e personaggi di Better Call Saul 5 su Netflix dal 24 febbraio, l’universo di Jimmy McGill incontra Breaking Bad

Al via Better Call Saul 5 su Netflix con la quinta e penultima stagione. Lo spin-off di Breaking Bad è già stato rinnovato per un sesto ciclo di episodi, che concluderà l’epopea di Jimmy McGill verso il lato oscuro (della legge). L’avvocato penalista, sveglio e astuto, ha tutte le qualità per eccellere nel suo lavoro. Eppure non riesce a fare a meno di ricorrere a metodi illegali pur di vincere.

In Better Call Saul 5 su Netflix, assisteremo alle conseguenze della scelta di Jimmy. Dopo aver deciso di assumere il nome di Saul Goodman, il confine tra le due identità sarà sottilissimo. Quando gli spettatori lo hanno incontrato per la prima volta in Breaking Bad, lui era già un avvocato corrotto che aiutava i criminali a riciclare denaro e a mettere a tacere i loro nemici. Ma Saul era una persona creata da Jimmy McGill e lo spin-off/prequel ha mostrato il passato del personaggio, i suoi legami familiari e gli errori tragici che alla fine lo hanno portato su quella strada. All’inizio della quinta stagione, Jimmy ha ora abbracciato la sua nuova identità di Saul Goodman.

Ovviamente la cosa avrà enormi ripercussioni anche sul suo rapporto con Kim, che in Breaking Bad non è mai stata menzionata – e perciò capiremo il motivo per cui tra loro non ha funzionato. “Le scelte di Jimmy mi rendono triste”, ha dichiarato Peter Gould, creatore di Better Call Saul. “Mi piace il Jimmy di buon cuore che ho conosciuto nelle prime quattro stagioni. Quel ragazzo non se n’è andato, ma è accompagnato da quest’altro lato di lui, questo Saul Goodman che non è necessariamente così di buon cuore. Pensa di sapere cosa sta facendo, ma in realtà Jimmy sta camminando in una nuova area della vita senza capire davvero dove sta andando”.

Altri personaggi che verranno esplorati sono due colonne di Breaking Bad: l’esecutore Mike Ehrmantraut (Jonathan Banks) e il boss della droga Gus Fring (Giancarlo Esposito). Ciò che succederà in questa stagione, spiegherà il motivo che ha portato Gus a diventare il criminale che conosciamo. “Hanno una relazione molto complicata”, afferma Gould. “Non credo che Mike riuscirà mai a superare quello che è successo con Werner Ziegler alla fine della scorsa stagione. Penso che una grande domanda sia: come lavorerà con Gus Fring in futuro?”

Nel cast e personaggi di Better Call Saul 5 su Netflix, confermato Bob Odenkirk nel ruolo di Jimmy McGill/Saul Goodman; insieme a lui anche Jonathan Banks nei panni di Mike Ehrmantraut; Rhea Seehorn è Kim Wexler, avvocato e fidanzata di Jimmy; Patrick Fabian interpreta Howard Hamlin, unico amministratore delegato di Hamlin dopo la morte di Chuck McGill; Michael Mando nei panni di Nacho Varga, un esecutore di medio livello per l’anello della droga di Salamanca, che è anche un doppio agente per Gus; Giancarlo Esposito interpreta Gus Fring, spacciatore di metanfetamine che utilizza la sua catena di fast food Los Pollos Hermanos come copertura; Tony Dalton è Lalo Salamanca, membro della famiglia Salamanca che assiste nella gestione del business della droga suo zio Hector.

La quinta stagione sarà l’occasione per collegare l’universo di Better Call Saul a quello di Breaking Bad, grazie al ritorno di tre personaggi cardine del mondo creato da Vince Gilligan. Infatti, nel cast troviamo Robert Forster nel ruolo di Ed Galbraith; Dean Norris è l’agente della DEA Hank Schrader; e Steven Michael Quezada è Steven Gomez.

Better Call Saul 5 su Netflix è disponibile dal 24 febbraio 2020 con il primo episodio di stagione. La pubblicazione sulla piattaforma avverrà a cadenza settimanale e il giorno dopo la messa in onda americana.