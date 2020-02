A marzo a Milano la nuova edizione del Festival di Sannolo

A Milano torna Sannolo, la festa del quartiere meneghino che si estende a nord di Loreto.

Si terrà dal 26 al 28 marzo la quarta edizione del Festival di Sannolo, tre giorni di manifestazione canora nata nel 2017 all’interno del quartiere a nord di Piazzale Loreto a Milano.



Tre giorni di musica e spettacolo con tanti ospiti e sorprese: la nuova edizione è organizzata da Radio NoLo A.p.s in collaborazione con i commercianti del quartiere.



Numerose le novità dell’edizione del 2020, a partire dalla location. Il Festival di Sannolo si sposta si sposta a Zelig, il tempio della comicità meneghina in viale Monza 140. Dopo due edizioni al Cinema Beltrade di Via Oxilia, che ha visto partecipare numerosi personaggi dello spettacolo (tra questi Arisa, Malika Ayane, Levante, Victoria Cabello, Francesco Mandelli e Federico Russo) e della politica milanese, tra i quali il sindaco Beppe Sala, il Festival di Sannolo cambia casa.

Sulla scia di quanto fatto nel 2019, anche quest’anno parte del ricavato dalla vendita dei biglietti verrà investito in un progetto green nel quartiere che si estende a nord di Piazzale Loreto a Milano. Lo scorso anno sono stati distribuiti in 15 locali di NoLo più di 50.000 pezzi di materiale biodegradabile realizzato da Ecozema (bicchieri, piatti, cannucce…) e nel 2020 il Festival di Sannolo conferma il suo impegno nel supporto all’ecosostenibilità attraverso nuove iniziative.

La formula del Festival

16 artisti si esibiranno sul palco di Zelig nelle serate di giovedì 26 e venerdì 27 marzo. Solo 10 arriveranno alla finale di sabato 28 marzo e affronteranno le giurie. Quest’anno le giurie saranno tre: la “giuria popolare”, con cittadini di Milano estratti casualmente dalle liste elettorali; la “lobby gay” e la giuria “resto del mondo”, con personalità dello showbiz e della cultura milanese.

Confermati i conduttori, Lorello e Rovyna Riot.

A seguire, Sannolo uscirà dai confini del quartiere per approdare nei teatri di tutta Milano. Nei giorni che precedono la kermesse, ci sarà la “Sannolo Week”: sette giorni di eventi, a partire da domenica 22 marzo, in differenti location del quartiere NoLo.

Come partecipare

Se sei un artista, e vuoi partecipare a questa edizione del Festival di Sannolo, collegati al sito www.radionolo.it. Nella sezione “Sannolo” troverai tutte le informazioni per spedire il tuo brano inedito. Hai tempo fino al 28 febbraio.