Volantino Unieuro di San Valentino con Huawei P30 Pro, P30 Lite e iPhone XR

Col volantino Unieuro è amore al primo acquisto, è proprio il caso di dirlo: potrete comprare ciò che volete e spendere poi i buoni accumulati dal 28 febbraio al 29 marzo 2020. Di cosa stiamo parlando? Dell’iniziativa appena lanciata dal megastore con la campagna promozionale valida da oggi 14 febbraio, giorno di San Valentino, fino al 27 del mese. In pratica, per ogni 100 euro di spesa riceverete un buono sconto di 20 euro.

La prima pagina del volantino Unieuro partito in queste ore ospita anche il Samsung Galaxy Note 10 Lite, che esordisce al prezzo di 629 euro (in questo caso non si può parlare di risparmio vero e proprio, visto che si tratta di un dispositivo che sta debuttando proprio adesso sul mercato). Lo stesso possiamo dire del Samsung Galaxy S10 Lite, che potrete portarvi a casa con un esborso di 679 euro, che è anche il suo prezzo di listino. I tagli del volantino Unieuro di oggi 14 febbraio sono stati applicati al Huawei P30 Pro, vostro a 649,90 euro, ed al P30 Lite, per cui sono richiesti 249,90 euro (se siete interessati alla versione New Edition, la spesa salirà a 349,90 euro). Il nuovo volantino Unieuro mette in vetrina anche l’amato iPhone XR, al prezzo di 679 euro, come pure il più prestante iPhone XS Max a 799 euro. Occhio anche ad Apple Watch 3 42mm, che potrete portarvi a casa al prezzo di 249 euro.

Come avrete capito, è amore al primo acquisto col nuovo volantino Unieuro partito oggi 14 febbraio, specie in virtù dell’iniziativa promozionale che il megastore ha concepito per questo periodo (non è da tutti offrire 20 euro di buono sconto per ogni 100 euro di spesa, per consentirvi poi di comprare ciò che vorrete tra il 28 febbraio ed il 29 marzo di quest’anno). I prodotti in promozione non si limitano a quelli di cui vi abbiamo parlato: sfogliate voi stessi il volantino Unieuro per rendervene conto.