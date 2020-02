Una settimana dopo la lite tra Morgan e Bugo: i video e meme più divertenti

A distanza di una settimana dalla lite, si parla ancora dello scontro tra Bugo e Morgan durante il Festival di Sanremo. Ieri, ad esempio, è apparso in rete un video parodia della sfuriata che entrambi hanno avuto dietro le quinte, proprio prima di esibirsi sul palco dell’Ariston e che ha preceduto poi la fuga da parte di Bugo. In questo caso, grazie ai geni che circolano sul web, la lite dietro le quinte è stata doppiata in napoletano, con un risultato assolutamente esilarante che sicuramente farà sorridere numerosi utenti napoletani.

I contenuti social più divertenti sulla lite tra Bugo e Morgan

Ciò che stupisce di questo video parodia è l’assoluto tempismo utilizzato nel doppiare i due litiganti. Sembra effettivamente che il dialogo avvenuto tra Bugo e Morgan giunga dai quartieri più improbabili dell’interland partenopeo. Senza offesa per la gente del posto, ovviamente. Un risultato eccellente che si allaccia alla perfezione ai numerosi meme spuntati sul web e sui social in questa settimana dopo il fattaccio avvenuto al Festival di Sanremo tra i due cantanti.

Morgan e Bugo Versione napoletana 🤣Perdonatemi… 😁(Ovviamente lo condivido con affetto. Sapete tutti quanto voglio bene e quanta stima artistica ho per Morgan e quanta simpatia ho anche per Bugo) Pubblicato da Julien Astier su Martedì 11 febbraio 2020

Non mancano immagini ironiche relative proprio alle parole modificate da Morgan della canzone “Sincero” e dirette a Bugo. Anche queste sono utilizzate alla perfezione nei vari meme che stanno circolando sul web e sono altamente divertenti. La sensazione è che l’edizione del Festival di Sanremo che ci siamo appena lasciati alle spalle sarà ricordata soprattutto per questo scontro, come dimostrato dall’enorme produzione di contenuti satirici che vi stiamo mostrando oggi 14 febbraio.

Insomma Bugo e Morgan hanno dato vita ad uno show sui social davvero intenso e che con molta probabilità continuerà ancora per un bel po’ di tempo. Auspicando che il popolo del web continui a regalarci gemme come quelle che abbiamo selezionato per voi questo venerdì. Ecco il video della lite tra Bugo e Morgan, con doppiaggio in napoletano.











Morgan