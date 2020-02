The Good Doctor 3 a caccia di nuovi casi e buoni sentimenti per Shaun: anticipazioni 14 e 21 febbraio

Dopo il successo delle prime due stagioni , The Good Doctor 3 prende il via su Rai2 oggi, venerdì 14 febbraio, alle 21.20 in prima visione assoluta, almeno in Italia. Negli Usa gli episodi della terza stagione hanno già conquistato milioni di spettatori tanto da far ottenere alla serie un rinnovo per una quarta stagione. Protagonisti di The Good Doctor 3 saranno ancora Freddie Highmore, Nicholas Gonzalez e Antonia Thomas alle prese con nuovi casi da risolvere e i loro “problemi” sentimentali al centro del prime time di Rai2 a partire proprio da oggi.

Ad andare in onda saranno ben due episodi, ovvero il primo e il secondo, dal titolo, rispettivamente, Disastro e Debiti in cui, per la prima volta nella sua vita, Shaun esce con una donna anche se, secondo lui, la serata non va nel verso giusto. Aoki propone a Glassman di tornare a lavorare in ospedale nelle vestì di Presidente, mentre la Dottoressa Lim riesce a convincere Andrews a tornare nelle vesti di Strutturato, in vista dei cambiamenti che sta apportando all’interno dell’ospedale ma non tutto va come previsto e gli scontri non mancheranno.

Nel secondo episodio di The Good Doctor 3, intitolato Debiti, Shaun trova una soluzione efficace, anche se azzardata, ad un caso disperato. Andrews è molto colpito e si rende conto che il suo sacrificio non è andato sprecato. Nel frattempo, Carly vuole parlare con Shaun per capire le cause del suo allontanamento.

Shaun non solo sarà chiamato a districarsi nei nuovi casi che si presenteranno all’ospedale di St. Bonaventure ma dovrà cercare di farsi apprezzare dai suoi colleghi dell’unità chirurgica per dimostrare la sua capacità di salvare vite ma anche di calarsi nei panni dei pazienti. La seconda stagione della serie era terminata con Shaun alle prese con la bella Carly e sarà proprio da lì che si partirà senza dimenticare l’incognita Lea Dilallo.

The Good Doctor 3 dovrebbe andare avanti per tutta la prima parte della stagione con due episodi a settimana e proprio venerdì prossimo, il 21 febbraio, andranno in onda gli episodi 3 e 4 dal titolo “Sacrificio d’amore” e “Prendi la mia mano” in cui troveremo guest star un volto noto di Dr House M.D. la serie firmata da David Shore, papà del medical drama con Freddie Highmore, Robert Sean Leonard.

Nei nuovi episodi, la dottoressa Claire Brown affronta complicazioni a casa e al lavoro mentre si prepara a condurre il suo primo intervento chirurgico. Nel frattempo, un incidente di pesca sportiva mette in crisi il resto del personale mentre cerca di curare le ferite del pescatore senza danneggiare il suo premio…

Ecco il promo dei prossimi episodi in onda il 21 febbraio: