Shenmue 3 ancora più grande con il DLC Story Quest Pack: uscita e prezzo

Con l’uscita di Shenmue 3 lo scorso novembre, i videogiocatori hanno assistito a quello che può tranquillamente definirsi un sogno ad occhi aperti di natura poligonale. E no, non ci riferiamo solo alla qualità intrinseca del videogame giapponese – apprezzabile soprattutto per i fan più accaniti del franchise -, ma soprattutto a quanto sia stato atteso e desiderato questo terzo capitolo delle avventure di Ryo Hazuki, iniziate sul mitico Dreamcast di casa SEGA nel 1999 e assenti dalla scene da quasi 20 anni. Grazie ad una campagna di crowdfunding su Kickstarter, Yu Suzuki e la sua YS Net hanno quindi potuto realizzare un sequel proprio attraverso le donazioni degli appassionati, appoggiati pure dal publisher Deep Silver che ha poi successivamente reso il titolo disponibile su PC – in esclusiva su Epic Games Store – e su PlayStation 4.

Tra timori e aspettative, Shenmue ha allora continuato la sua corsa sulle piattaforme moderne con un terzo episodio certamente conservativo, capace comunque di riportare in auge una visione poetica e mistica del medium videoludico, in cui narrazione, colonna sonora, intensi combattimenti e simpatici mini-giochi costruiscono un’esperienza quantomeno unica nel panorama attuale. Esperienza che per altro andrà molto presto ad arricchirsi con un contenuto aggiuntivo.

Il team di sviluppo ha infatti annunciato che Shenmue 3 si espanderà con il DLC Story Quest Pack, in cui tornare a vestire i panni del buon Ryo a partire dal prossimo 18 febbraio. Il prezzo – su PlayStation Store e Epic Games Store – sarà di 5,99 euro, mentre potrà essere scaricato senza costi aggiuntivi da chiunque abbia acquistato la Deluxe Edition del gioco o il pacchetto “Collezione completa dei DLC”. Stando a quanto anticipato dal portale Gematsu, il DLC ci darà accesso ad un nuovo capitolo della storia che vedrà il protagonista coinvolto in un’avventura in cui avrà a che fare con Zhang Shugin.

Offerta Shenmue 3 - Day One Edition - PlayStation 4 L'attesissimo sequel dei classici di Dreamcast Shenmue (1999) e...

Free Roaming Environment che combina il gameplay d’azione del...

Attenzione però, perché per poterci giocare dovrete aver raggiunto almeno l’area di Niaowu oppure aver portato a termine l’intero titolo conservando i vostri salvataggi. Cosa ne dite, vi reimmergerete nelle magiche atmosfere di Shenmue 3 con la nuova espansione?