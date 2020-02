Se Ci Sei Tu è il nuovo singolo di GionnyScandal dal 14 febbraio (audio e testo)

Il nuovo singolo di GionnyScandal è finalmente ufficiale. Il brano arriva nel giorno di San Valentino ed è disponibile dal 14 febbraio in tutte le piattaforme digitali e di streaming come naturale seguito dell’ultimo album Black Mood.

Il brano porta la firma di Gionata Ruggieri e porta la firma di Sam Lover. Il racconto è quello della sua ultima relazione d’amore, per la quale compone un inno al sentimento più importante e lo declina in tutte le sue forme.

Se Ci Sei Tu è presentata dal suo autore e interprete, che spiega il significato del testo e della scelta fatta per il ritorno in musica. Non è un caso se il brano è stato rilasciato nel giorno di San Valentino, giornata dedicata agli innamorati e celebrazione dell’amore in tutte le forme possibili.

“Se Ci Sei Tu vuole essere una dedica a tutte quelle persone che hanno avuto la fortuna almeno una volta nella vita di innamorarsi di qualcuno o di qualcosa. Questa canzone è per tutti quelli che hanno a fianco a loro la persona di cui hanno bisogno per sorridere e andare avanti. C’è tutto quello che non ho mai avuto il coraggio di dire alla mia ex ragazza, sono una persona che ha spesso bisogno di avere qualcuno accanto per non abbattermi e quando lei c’era mi sembrava davvero tutto meno brutto, lei mi amava per quello che ero con i miei mille difetti e i miei pregi. Seppur può sembrare scontato è proprio la forza dell’amore che riesce a salvarci, facendoci superare ostacoli e momenti difficili. Amore non solo nei confronti degli esseri umani ma anche verso tutto quello che ci dà la grinta per guardare avanti ogni giorno con la consapevolezza di non essere soli”

Le sonorità del brano si presentano con una commistione di generi che esalta la capacità di passare con semplicità da uno stile all’altro. In questa prova, GionnyScandal si è comunque cimentato in una prova piuttosto complicata, quella di raccontare l’amore.

Vi lasciamo con il testo e l’audio del singolo di GionnyScandal.

Se ci sei tu il mondo è un po’ meno brutto

perché prima non eri niente e adesso sei tutto

vestita Gucci, senza vestiti

sei la più bella di questa city

e come faccio a sopportarti non lo so

so solo che ora tu sei tutto ciò che ho

e stasera Netflix io e te

a metà episodio sei sopra di me

tu che sei arrivata ad odiare te

a costo di veder felice me

io che quando son un po giù, ci sei tu

e sti difetti con te non ce li ho più

e scappiamo via domani che quaggiù

tanto son tutti romani

E passo tra un po, scappiamo da qui

dove non lo so, basta che sei qui

come starò non mi importa più

tanto è tutto ok se ci sei tu

Se ci sei tu il mondo è un po’ meno brutto

perché prima eri niente e adesso sei tutto

ciò che mi serve

e passo tra un po, scappiamo da qui

dove non lo so, basta che sei qui

come starò non m’importa più

tanto è tutto ok se ci sei tu

se ci sei tu (se ci sei tu)

Vestita Prada, senza vestiti

sei la più bella di questa city

e come faccio a sopportarti non lo so

so solo che ora tu sei tutto ciò che ho

il tuo ex ti manda i cuori nei DM

io ho mandato foto dove baci me

e se son geloso di te è perché

son geloso delle cose che sommi e

E quando te ne vai, già lo sai

guardo quando sei online, come fai

si. stasera dimmi bye bye, ai tuoi dai

che non sai se tornerai

E passo tra un po, scappiamo da qui

dove non lo so, basta che sei qui

come starò non m’importa più

tanto è tutto ok se ci sei tu

Se ci sei tu il mondo è un po’ meno brutto

perché prima eri niente e adesso sei tutto

ciò che mi serve

e passo tra un po, scappiamo da qui

dove non lo so, basta che sei qui

come starò non mi importa più

tanto è tutto ok se ci sei tu

se ci sei tu

la vita fa schifo, però

con te io sorrido un po’

e se sto male guarderò

le foto tue sull’iphone

se ci sei tu il mondo è un po’ meno brutto

se ci sei tu il mondo è un po’ meno brutto

perché prima eri niente e adesso sei tutto

ciò che mi serve

e passo tra un po, scappiamo da qui

dove non lo so, basta che sei qui

come starò non mi importa più

tanto è tutto ok se ci sei tu

se ci sei tu