San Valentino nelle serie tv, 5 episodi per chi è stufo del solito romanticismo

A San Valentino, si sa, come fai sbagli. Chi è in coppia rischia di esagerare con prosopopee d’amore o, peggio, mal interpretare i criptici indizi del partner. Chi è single cede alla malinconia o si scaglia sdegnato contro gli inganni della festa commerciale per eccellenza.

Se ai film romantici abbiamo già pensato, questo è il momento di tirar fuori 5 episodi delle serie tv che irridono i sentimentalismi più smielati di San Valentino. Perché è anche e soprattutto in giornate come queste che vale la pena prendersi poco sul serio.

I Simpson

Alzi la mano chi, pensando a un San Valentino televisivo andato molto male, riesca a non provare una fitta di compassione per il povero Ralphuccio Winchester.

L’episodio 15 de I Simpson 4 è un esempio perfetto di come la sua inevitabile bontà non possa che finire nel tritacarne di chiunque vi abbia a che fare, seppur animato da buone intenzioni.

La pietà nei confronti del compagnetto spinge Lisa a fingere un sentimento che non prova, e alla lunga i risultati non possono che essere disastrosi.

Indicato per: chi vuole farsi del male e uccidere ogni germe di romanticismo.

Grey’s Anatomy

Vogliamo parlare di Meredith e Derek? Di Callie e Arizona? Di Mark e Lexie? Naturalmente no. Piuttosto rivolgiamo un pensiero all’episodio 14 di Grey’s Anatomy 6, platealmente intitolato Il Massacro del Giorno di San Valentino.

È il momento in cui l’atmosfera chic e sognante di una serata di festa si dissipa per far posto alle macerie. Concrete, perché a crollare è il tetto di un ristorante, ed emotive, perché gli avventori feriti devono essere trasportati d’urgenza in ospedale.

Il pericolo e la forte tensione del momento riportano i dottori in corsia, innescando l’ennesima bomba nelle loro tormentate relazioni amorose.

Indicato per: chi non dice mai di no a un bel pianto.

Parks and Recreation

Ci sono episodi televisivi che iniziano e finiscono a San Valentino, e ce ne sono degli altri che trascendono una serie e diventano fenomeni pop. È il caso del Galentine’s Day, la tradizionale festa del 13 febbraio indetta da Leslie Knope in Parks and Recreation.

Nell’episodio 16 della seconda stagione Leslie chiama a raccolta la madre e le amiche più intime per trascorrere del tempo insieme all’insegna dei regali e delle confidenze fra donne. Banditi i mariti, i partner, tutti gli uomini della loro vita.

Chiaro come non possa andar tutto per il meglio – è pur sempre di Leslie Knope che parliamo –, ma apprezziamo lo sforzo di instaurare una tradizione alternativa che speriamo ancora possa prendere piede un po’ ovunque.

Indicato per: chi crede nel valore del girl power anche a San Valentino.

How I Met Your Mother

Fare programmi raramente funziona, e certe teorie esistono soltanto per essere smentite. How I Met Your Mother lo dimostra in maniera più chiara che mai nel corso dell’episodio 16 della sesta stagione.

In quest’occasione che veniamo a conoscenza del Giorno della Disperazione. Il 14 febbraio di ogni anno, è l’opinione di Barney, le donne single sono così disperate da farsi rimorchiare in un batter d’occhio.

Il suo obiettivo è dimostrare la validità di questa tesi, ma la vita ha in mente qualcosa di diverso per lui. È nella serata che avrebbe dovuto trascorrere fra le grazie di altre donne che incontra Nora, con la quale condividerà la passione per il laser tag e poi un’intensa relazione.

Indicato per: chi non ha perso del tutto le speranze nelle coincidenze fortunate.

Orange Is the New Black

Chiudiamo questa breve lista concedendoci un momento di debolezza, ricordando cioè la struggente bellezza dell’episodio 6 di Orange is the New Black 2.

Fra le mura di Litchfield l’amore assume mille forme diverse, da quello platonico tra Flaca e Maritza a quello impossibile fra Daya e Bennett. E se l’ironia è immancabile come in qualsiasi altro episodio della serie, Puoi Avere una Pizza rimane comunque una delle parentesi più commoventi di Orange Is the New Black.

È in questa circostanza, infatti, che emerge la straziante storia personale di Poussey, come anche la sua dolcissima concezione dell’amore. Per lei significa andar d’accordo con qualcuno, parlarci, fare battute stupide e non voler neppure andare a dormire per non perdersi un minuto con la persona che si ama.

Indicato per: chi è un masochista dichiarato.