Rick Cosnett è gay, l’attore di The Flash e The Vampire Diaries ha fatto coming out su Instagram

Rick Cosnett è gay, questo è “l’annuncio” che è arrivato poco fa via social proprio dal diretto interessato che ha deciso di fare coming out proprio per farlo sapere a tutti e liberarsi di “questo peso” che porta sul cuore. L’attore che abbiamo conosciuto in The Vampire Diaries, che abbiamo amato in The Flash e che abbiamo trovato anche in Quantico, ha deciso di condividere con i fan il suo coming out con una storia che ha pubblicato poco fa su Instagram senza usare giri di parole o mezzi termini.

“Ciao a tutti”, poi il silenzio e il coming out: “Sono gay”, così si apre il video che l’attore ha postato sui social perché “volevo solo che tutti lo sapessero perché ha fatto una promessa a me stesso di vivere la mia verità ogni giorno”. Con tutta la naturalezza del mondo, Rick Cosnett rivela di essere gay lasciando tutti senza parole. Molto spesso il coming out arriva dopo una serie di rumors o di “indizi” ma mai come in questo caso si era parlato dell’orientamento sessuale dell’attore, anzi.

I fan si sono già congratulati con lui per la sua decisione di condividere con tutti la sua vita privata e hanno espresso gioia e qualche apprezzamento “più spinto” e lo stesso hanno fatto i suoi colleghi, non solo quelli che hanno condiviso il set con lui (a cominciare da Candice Patton, sua fidanzata in The Flash), ma anche coloro che lo hanno conosciuto in passato. Rick Cosnett, dal canto suo, tenendo la telecamera ben puntata sul suo volto, ha dichiarato:

“Ho promesso a me stesso di vivere ogni giorno nella verità ma non sembra è facile, è una cosa difficile da fare quando hai un problema che non riesci ad affrontare, e non riesci a rispondere a tutte quelle domande che ti porti dentro fin da quando si è piccoli. Problemi che sono imposti dalla società e dalla vita stessa. Sono sicuro che molti di voi lo sospettavano già, ma ora non importa. Sono gay e volevo che tutti lo sapessero”

Ecco il video del suo coming out: