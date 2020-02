Molto meglio il prezzo a rate per il pieghevole Samsung Galaxy Z Flip: con e senza Tre

Martedì 11 febbraio è stato lanciato il nuovo pieghevole Samsung Galaxy Z Flip con un design a conchiglia molto funzionale. ll prezzo del dispositivo flessibile non è certo alla portata di tutte le tasche, ossia pari a 1520 euro. Per questo motivo potrebbe tornare più che utile acquistare il nuovo esemplare innovativo a rate: questa modalità è disponibile sia sul sito del produttore, dunque senza vincolarsi ad alcun operatore, ma anche passando per il vettore mobile Tre Italia.

Proprio recandosi sullo shop sul sito Samsung, è possibile acquistare il Samsung Galaxy Z Flip in una soluzione unica ma al prezzo pieno di 1520 euro oppure optare per il pagamento rateale appunto. Le mensilità saranno 30 e pari a 50,67 euro ognuna. L’aspetto senz’altro positivo di questa proposta (che non garantisce comunque sconti sul valore commerciale del pieghevole) è che non sarà necessario vincolarsi a nessun operatore mobile per l’occasione. Altro aspetto interessante è la mancanza di un anticipo da fornire al momento della transazione.

La seconda proposta per usufruire del prezzo del Samsung Galaxy Z Flip a rate è quella ora garantita da Tre Italia. Il vettore abbina il pieghevole al suo piano All-in Power Special Edition. Quest’ultimo prevede un bundle di 100 GB di dati ed in più minuti ed SMS Illimitati al costo di 11,99 al mese. A questa prima spesa dovrà essere associata la seconda relativa alla rata dello smartphone vero e proprio, pari a 39,99 euro sempre ogni mese.

Il costo di attivazione necessario a sottoscrivere il contratto per un Samsung Galaxy Z Flip a rate con Tre è pari a 6,99 euro, mentre l’anticipo da conferire subito è di 99,90 euro. Per quanto le rate necessarie per l’acquisto finale del pieghevole siano 30, il vincolo che l’operatore Tre impone ai suoi clienti è pari a 24 mesi. Ciò significa che chiunque vorrà allontanarsi dal vettore dopo due anni di contratto potrà farlo senza problemi e dunque senza pagare penali. Dovrà semplicemente conferire la quota complessiva delle rate mancanti, al massimo sei dunque.