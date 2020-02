Lucifer 6, colpo di scena: Netflix fa marcia indietro e vuole un’altra stagione?

Cinque stagioni? Troppo poche. Netflix pare aver fatto marcia indietro, aprendo uno spiraglio di speranza su Lucifer 6. Secondo quanto svelato in esclusiva da TV Line, la piattaforma sarebbe in trattative con la Warner Bros. (casa di produzione della serie) per espandere il prodotto con una sesta stagione – e chissà, forse anche oltre

Al momento niente di ufficioso, ma la notizia farà felici i fan che da tempo si sono battuti per avere un altro ciclo di episodi. Netflix aveva infatti annunciato che la quinta sarebbe stata l’ultima stagione, ordinando inizialmente dieci episodi, diventati poi sedici con l’aggiunta di nuove sceneggiature.

Il colpo di scena e il ripensamento del servizio di streaming può essere giustificato dal successo inarrestabile di Lucifer. Da quando lo show venne cancellato dal network Fox, milioni di fan in tutto il mondo hanno protestato, chiedendo a qualsiasi rete o piattaforma di salvarlo. La campagna social #SaveLucifer è diventata così virale da incuriosire molte persone, che hanno quindi iniziato a guardare la serie tv e si sono poi unite alla “battaglia”. Anche Tom Ellis, interprete del carismatico diavolo protagonista, era rimasto folgorato da tale affetto:

Da quando faccio Lucifer, ho fatto dei tour promozionali in varie parti del mondo e sono pienamente consapevole di quanto questo show sia popolare e cosa ha significato essere sulla Fox. Quindi non sono sorpreso che le persone si siano alterate. Solo che non ero pronto a questo tsunami di amore che ne è conseguito.

Il resto è storia: Netflix ha acquistato Lucifer nel giugno 2018, rinnovandolo per una quarta stagione di dieci episodi. L’anno scorso, è stata invece ordinato un quinto e ultimo capitolo.

Lo scorso anno, la serie si è piazzata tra le prime 10 più viste sul servizio, oltre ad essere la più popolare tra quelle proposte in streaming. Inoltre, l’alta richiesta sul sito, il numero di visualizzazioni e di click hanno contribuito a rendere Lucifer un prodotto di nicchia. Saranno questi i motivi che hanno convinto Netflix a fare marcia indietro?

C’è da dire, però, che il finale è già stato scritto. Come già gli showrunners, ma anche gli attori Tom Ellis e Lauren German avevano confermato, l’ultimo episodio dello show è pronto. Qualora Netflix decidesse di fare sul serio, gli autori sarebbero costretti a riscrivere il finale di Lucifer, oltre a rigirare buona parte della stagione. Vi ricordiamo che al momento la notizia non è stata ancora ufficializzata né da Netflix e né dalla Warner Bros.

In Italia, la terza stagione di Lucifer va in onda ogni mercoledì in prima serata sul canale 20 del digitale terrestre. Inoltre, potete riguardare le prime quattro stagioni sulla piattaforma Netflix.