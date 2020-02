Le Ragazze del Centralino 5 è su Netflix per un’ultima stagione all’insegna di lacrime e azione

La conclusione de Las Chicas del Cable – questo il titolo originale – è la fine di un capitolo importante per la serialità spagnola. La prima serie iberica commissionata da Netflix ha aperto infatti le porte a molte altre produzioni originali nel Paese e nel resto d’Europa.

Le Ragazze del Centralino 5 arriva dunque su Netflix con cinque episodi, ai quali se ne aggiungeranno altrettanti nel corso del 2020. Gli eventi hanno luogo a sette anni di distanza da quelli osservati nel finale della quarta stagione, con la morte di Ángeles e l’allontanamento di Carlota, Lidia, Sara e Marga.

Il ritorno delle protagoniste sugli schermi segna però un punto di rottura rispetto al passato. Le loro vite sono infatti molto diverse, a partire da quella di Lidia, fuggita a New York con Francisco, la figlia Eva e la piccola Sofía, orfana di Ángeles.

A rimettere in moto i meccanismi narrativi della serie è l’arruolamento di quest’ultima nelle milizie dell’Esercito popolare della Repubblica. È infatti questo evento a spingere Lidia a rientrare in Spagna e lasciarsi coinvolgere un’ultima volta dai cataclismici eventi della storia nazionale.

Il 14 febbraio è dunque l’inizio della fine per Le Ragazze del Centralino 5, un progetto significativo per tutte le protagoniste e che, come sottolinea Blanca Suárez, si chiuderà in modo simile a come è iniziata: con un gruppo di donne combattive.

Per Yon González la storia continua a essere quella di un triangolo amoroso, nonostante in quest’ultima stagione la trama delle ragazze assuma maggiore rilevanza e il sentimentalismo passi in secondo piano. Il filo conduttore dell’intera storia resta Blanca.

Per i principali interpreti della serie Le Ragazze del Centralino giunge a conclusione al momento opportuno, con una stagione finale fatta bene e concepita per chiudersi alla grande, dice Ana Polvorosa.

Gli eventi narrati, in particolare nella quinta stagione, sono significativi per chiunque sia coinvolto nella serie, dagli interpreti al pubblico spagnolo a quello internazionale.

Le Ragazze del Centralino è stata una grossa responsabilità per tutti, spiega ancora Suárez. Non si era mai parlato di una fase così difficile per la donna, e posso dire con orgoglio che ci abbiamo lasciato la pelle. Abbiamo sentito freddo, caldo, fame… e condiviso molte esperienze che ci hanno arricchiti.

Ne Le Ragazze del Centralino 5 i colpi di scena rimangono fondamentali. Le protagoniste hanno promesso più azione che mai e anticipato che morirà molta gente. Fin dai primi cinque episodi, assicurano, la storyline legata alla guerra civile permetterà al pubblico di acquisire consapevolezza sulla figura della donna nella storia.

Il conflitto segnerà inevitabilmente il destino delle protagoniste, delle rispettive famiglie e dei nuovi personaggi, rovesciando le carte e sollevando serie preoccupazioni.

Il cast de Le Ragazze del Centralino 5 comprende ancora una volta Blanca Suárez (Lidia), Nadia de Santiago (Marga), Ana Polvorosa (Sara), Ana Fernández (Carlota), Yon González (Francisco), Martino Riva (Carlos) e Denisse Peña (Sofía). La quinta stagione deve invece fare a meno di Maggie Civantos che, detto addio alla sua Ángeles, è ora impegnata in El Oasis, spin-off di Vis a Vis.

I primi cinque episodi de Le Ragazze del Centralino 5 sono disponibili su Netflix dal 14 febbraio. Ecco il trailer: