Il prezzo di PS5 potrebbe essere più alto del previsto: i rumor al 14 febbraio

Il prezzo di PS5 rimane ancora un mistero, così come avvolti nella più fitta nebbia rimangono il design e la line-up di lancio dell’attesissima console di nuova generazione a marchio Sony. Il colosso giapponese si è infatti limitato a mostrare a stampa e popolo geek il logo ufficiale della piattaforma – per altro assolutamente conservativo -, così come alcune delle sue specifiche tecniche principali, compresa la retrocompatibilità tanto cara ai gamer e alla rivale Microsoft, pronta a dar battaglia con la sua Xbox Series X.

In attesa dell’evento di presentazione del device nipponico – le voci di corridoio lo vorrebbero tra marzo e aprile -, è allora naturale che la rete regali a getto quasi quotidiano presunti leak, anticipazioni e fughe di notizie. L’ultimo arriva proprio in data odierna, 14 febbraio 2020, e si focalizza non a caso sul possibile prezzo di PS5. E non con notizie che fanno ben sperare i portafogli dei consumatori interessati.

Prezzo di PS5 troppo alto: ecco perché!

Stando a quanto si legge sul portale Gizchina, l’erede di PS4 e della più potente PS4 Pro potrebbe infatti costare più di quanto previsto. Il motivo è da ricercarsi nei componenti necessari per assemblare la console next-gen. Bloomberg sarebbe entrato in contatto con fonti molto vicine ai fornitori di Sony, che hanno così svelato che la spesa complessiva per la produzione di una singola unità ammonterebbe sui 450 dollari. In particolare, sarebbero le componenti di RAM e SSD ad avere costi più alti di quanto preventivato, motivo per cui – sempre stando all’indiscrezione – la “grande S” starebbe attendendo le mosse di Microsoft per svelare il prezzo ufficiale di PlayStation 5.

I più attenti, ricorderanno che uno dei tanti motivi del successo di PlayStation 4 è stato proprio il suo prezzo, più competitivo rispetto a quello di Xbox One. Fissato a 400 dollari circa, è stato possibile poiché tutti gli elementi hardware che compongono la console avevano un costo stimato di 380 dollari. Cosa succederà allora per il prezzo di PS5? Lo vedremo avvicinarsi pericolosamente al tetto dei 500 dollari? Diteci la vostra nei commenti!