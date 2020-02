Il filmato iniziale di Final Fantasy 7 Remake riaccende la magia su PS4

C’è grande, grandissima attesa per l’uscita di Final Fantasy 7 Remake, previsto il prossimo 10 aprile su PlayStation 4 e sulla più potente PlayStation 4 Pro. Per un’esclusiva temporale di un anno che porterà quindi sulla console di ultima generazione a marchio Sony il rifacimento di una delle Fantasie Finali più amate di sempre nell’intera – longevissima! – storia del franchise ruolistico made in Japan. La stessa che nella giornata di oggi è tornata a mirare dritto al cuore di fan vecchi e nuovi grazie ad un nuovo trailer, per altro piuttosto lungo e tutto da gustare più sotto in questo stesso articolo.

Si tratta del filmato introduttivo della produzione, vale a dire la sequenza iniziale in via integrale di Final Fantasy 7 Remake, naturalmente pennellata con le bellezze grafiche più moderne. Come le clip in cinematica e di gameplay proiettate nei mesi scorsi avevano già promesso, anche in questo caso possiamo saggiare l’incredibile comparto tecnico messo a punto dal team di sviluppo capeggiato dal game director Tetsuya Nomura, per quasi cinque minuti e mezzo di pura goduria poligonale. La grafica pare incredibilmente curata e ricca di particolari, seppur rispettosa della gloriosa tradizione del videogame originale, con protagonisti, comprimari e villain dal look sì rinnovato ma non per questo stravolto.

Lo stesso accadrà anche per le meccaniche di gameplay. Square Enix ha infatti deciso di dare un’impronta più action a Final Fantasy 7, ma il remake presenterà comunque dei legami con il passato, per un risultato che pare per il momento un riuscito mix tra vecchio e nuovo. L’obiettivo è chiaro: catturare le attenzioni dei “veterani” senza tradirne le altissime aspettative, e quelle dei gamer più giovani, alla ricerca di un approccio più snello e in linea con i tempi attuali. Il tutto arricchito poi dalla colonna sonora curata da Nobuo Uematsu, tornato a comporre per la saga jRPG più celebre di sempre.

Augurandovi buona visione, vi ricordiamo ancora una volta che Final Fantasy 7 Remake sarà in vendita dal 10 aprile 2020 su PS4 e PS4 Pro, sia in edizione fisica che digitale. Voi lo avete già prenotato?