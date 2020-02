I migliori film Oscar 2020 da acquistare su Amazon

Gli Oscar 2020 si sono appena conclusi, tra alcune conferme e qualche delusione, con la premiazione per l’acclamato film coreano Parasite e la statuetta per l’intensa interpretazione di Joker di Joaquin Phoenix. Tuttavia, le pellicole da vedere sono veramente tante, da 1917 con i suoi iperrealistici effetti speciali al surrealistico Jojo Rabbit. Ecco una selezione dei migliori film agli Oscar 2020 da comprare su Amazon in DVD e Blu-Ray, in attesa delle uscite su Prime Video per gli abbonati della piattaforma on demand.

Parasite

Miglior film e vincitore della statuetta più ambita agli Oscar 2020, Parasite è un vero e proprio capolavoro, disponibile su Amazon in versione DVD e Blu-Ray. Questo dramma in bilico tra commedia e tragedia, diretto dal regista Bong Joon-ho, racconta le disuguaglianze tra ricchi e poveri nella Corea del Sud e ha vinto ben 4 statuette. Oltre al premio come miglior film si sono aggiunti i riconoscimenti per la regia, il miglior film internazionale e la sceneggiatura originale, un successo veramente meritato per un racconto intenso.

Joker

Tra i film premi Oscar 2020 Joker era senza dubbio uno dei candidati per aggiudicarsi l’ambita statuetta, andata invece a Parasite. Tuttavia, la pellicola diretta da Todd Phillips non è rimasta all’asciutto portandosi a casa 2 Oscar, come miglior attore protagonista grazie alla magnifica interpretazione di Joaquin Phoenix, oltre al riconoscimento per la miglior colonna sonora di Hildur Guðnadóttir. Arrivato alla kermesse con ben 11 nomination il film è stato acclamato dalla critica e dal pubblico, proponendo una versione davvero unica per questo nuovo capitolo della saga legata a Batman.

Offerta Joker ( DVD) Joaquin Phoenix interpreta in modo indimenticabile "Joker"

Un uomo che lotta per trovare la sua strada

Piccole donne

Candidato nella categoria miglior film, con 6 nomination e una statuetta per i costumi andata a Jacqueline Durran, Piccole Donne è un film da vedere, in grado di emozionare dall’inizio alla fine. Nel cast tantissime donne, tra cui Emma Watson, Saoirse Ronan, Laura Dern e Meryl Streep, oltre agli attori maschili Chris Cooper e Timothée Chalamet, con la regia di Greta Gerwig. Adattamento per il cinema del celebre romanzo scritto da Louisa May Alcott nel 1868, Piccole Donne ha ottenuto importanti premi in giro per il mondo, tra cui miglior film agli AFI Awards e miglior costumi ai BAFTA 2020.

Offerta Piccole Donne ( DVD) DVD

Tratto da un grande cult della letteratura mondiale

1917

Il film di guerra 1917 si è presentato agli Oscar 2020 con 10 nomination, aggiudicandosi 3 statuette per la fotografia (Roger Deakins), il sonoro (Mark Taylor) e gli effetti speciali (Guillaume Rocheron). Pellicola spettacolare ambientata durante la Prima Guerra Mondiale, il film diretto da Sam Mendes racconta la disperata corsa di due soldati per cercare di impedire un attacco alle linee nemiche, in realtà una trappola che rischia di far morire migliaia di uomini inutilmente. Con effetti speciali suggestivi ed estremamente realistici, è possibile seguire la folle corsa dei soldati Blake e Schofield acquistando su Amazon la versione DVD o Blu-Ray di 1917.

Jojo Rabbit

Erano 6 le candidature agli Oscar 2020 di Jojo Rabbit, una commedia drammatica a tratti surreale, in cui il bambino Jojo Betzler soprannominato Rabbit cresce nel giovane nazionalsocialismo tedesco del 1944 avendo come amico immaginario lo stesso Adolf Hitler. Il film è stato premiato per la miglior sceneggiatura non originale di Taika Waititi, regista della pellicola, il quale usa la satira per trattare argomenti complessi e suscitare forti reazioni tra il pubblico. La storia originale è quella del romanzo Il Cielo in Gabbia, scritto da Christine Leunens, riadattata da Waititi in questa nuova versione che fa ridere ma anche riflettere.

C’era una volta a… Hollywood

Tra i film degli Oscar 2020 una delle migliori pellicole è sicuramente C’era una volta a… Hollywood, diretta da Quentin Tarantino e interpretata dalla coppia di attori formata da Leonardo DiCaprio (candidato come miglior attore) e Brad Pitt. Il film, che aveva 10 nomination, ha vinto due statuette, una per l’interpretazione di Brad Pitt, vincitore nella categoria miglior attore non protagonista, l’altra a Barbara Ling e Nancy Haigh per la migliore scenografia.

Offerta C'Era Una Volta A Hollywood Edizione DVD disco singolo

ricca di Contenuti Speciali

Le Mans ‘66

Cast davvero stellare per il film Le Mans ‘66, con Christian Bale, Matt Damon, Jon Bernthal e Caitriona Balfe. Dalle 4 nomination la pellicola diretta da James Mangold è riuscita ad aggiudicarsi 2 statuette, una per il miglior montaggio (Michael McCusker e Andrew Buckland) l’altra per il miglior montaggio sonoro (Donald Sylvester). La storia è quella dell’epico scontro tra la Ferrari e la Ford, quando negli anni ’60 le due case automobilistiche si contendevano il primato nelle competizioni sportive. Questo film adrenalinico gira intorno alla mitica corsa della 24 Ore di Le Mans, dominata fino a quel momento dalla Ferrari, con la Ford pronta a prendersi la rivincita.

Toy Story 4

Vincitore agli Oscar 2020 nella categoria miglior film d’animazione, Toy Story 4 è l’ultimo capitolo dello storico racconto dei giocattoli animati, proposto su Amazon in Blu-Ray e DVD, anche in versione 3D. Con la produzione Disney-Pixar e la regia di Josh Cooley, questo family-fantasy continua ad appassionare bambini e adulti, con il divertente doppiaggio italiano di Angelo Maggi (Woody), Massimo Dapporto (Buzz) e Luca Laurenti (Forky), oltre all’inconfondibile voce di Corrado Guzzanti per Duke Caboom. Questa volta Andy deve andare al college, quindi decide di lasciare i suoi giocattoli alla sorellina Bonnie, con una missione di recupero disperata tra nuovi personaggi, emozioni e gag esilaranti.

Dolor Y Gloria

Due candidature agli Oscar ma nessuna statuetta per Dolor Y Gloria (Dolore e Gloria), l’ultimo film diretto da Pedro Almodóvar con una nomination come miglior film straniero e una per Antonio Banderas come miglior attore. La pellicola è un dramma con Penelope Cruz che recita insieme a Banderas, in cui un famoso regista dalla carriera ormai in declino è alle prese con un viaggio interiore alla ricerca di sentimenti veri e delle proprie origini. In questo percorso cercherà di ritrovare se stesso, dopo i fasti del cinema e del grande pubblico, tra amori perduti e vecchi amici ormai quasi dimenticati.

Star Wars: l’ascesa di Skywalker

Tra i film degli Oscar 2020 da comprare su Amazon c’è Star Wars: l’ascesa di Skywalker, nominato nella categoria migliori effetti speciali, statuetta andata invece a 1917. Il nono capitolo della saga è stato diretto da J.J. Abrams, per questa pellicola di fantascienza che continua ad appassionare milioni di fan in tutto il mondo. Si tratta in particolare del terzo film che chiude la trilogia sulla figura di Skywalker, un lavoro che ha attirato diverse critiche, soprattutto dopo l’acquisizione della Lucasfilm da parte della Disney, operazione miliardaria che avrebbe fatto storcere il naso a qualche ammiratore. Allo stesso tempo rimane un film da non perdere, acquistabile su Amazon in Blu-Ray e DVD per una collezione completa dell’epopea di Star Wars.

I migliori film da Oscar su Amazon Prime Video

Per assistere ai film premi Oscar 2020 in arrivo e alle migliori pellicole vincitrici delle passate edizioni, l’opzione migliore è abbonarsi ad Amazon Prime Video. La piattaforma di streaming on demand mette a disposizione un catalogo da Oscar, con tantissimi film premiati ma anche serie TV, documentari, film d’animazione e contenuti per bambini. Inoltre, è possibile vivere emozioni uniche grazie all’alta risoluzione, per non perdersi nemmeno un dettaglio e immergersi completamente nelle storie più emozionanti.

Per accedere a Prime Video basta avare un abbonamento ad Amazon Prime, con 30 giorni di prova gratuiti e un costo di appena 3,99 euro al mese, oppure 36 euro l’anno per usufruire di uno sconto del 25% e pagare soltanto 3 euro al mese. Con questo servizio esclusivo è possibile vedere i migliori film da Oscar sul pc, altrimenti scaricando l’app Prime Video si possono guardare direttamente sullo smartphone, sul tablet, sulla Smart TV o sulle console di gioco PS4 e Xbox One. In più si può effettuare il download dei contenuti, per guardare film e serie TV in ogni momento, anche durante un lungo volo in aereo o un viaggio in treno.