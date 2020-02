I film più famosi che hanno vinto gli Oscar

La storia degli Oscar è costellata di grandi film, pellicole che nel corso degli anni sono diventate classici imperdibili da vedere assolutamente. Ogni edizione è diversa dalle altre, tuttavia ricevere una statuetta è una garanzia importante, un riconoscimento che assicura la qualità del prodotto al pubblico in trepida attesa. Nonostante siano decine i lungometraggi premiati che non bisogna perdere, ecco 10 tra i film più famosi vincitori di un Oscar agli Academy Award.

Parasite (Oscar 2020)

Tra i premi Oscar 2020 la statuetta come miglior film è stata vinta da Parasite, diretto dal regista Bong Joon-ho. Uscito nelle sale cinematografiche il 7 novembre 2019, questo suggestivo film coreano fa davvero riflettere, trattando il tema delle diseguaglianze tra ricchi e poveri. Presentata al Festival di Cannes 2019, dove ha vinto la Palma d’Oro, la pellicola è ricca di colpi di scena e sorprese, un racconto di persone comuni che devono fare i conti con una vita spesso non facile ed estremamente confusa.

Green Book (Oscar 2019)

Se l’edizione del 2020 degli Oscar ha incoronato Parasite, quella 2019 ha visto trionfare Green Book, splendido film drammatico diretto da Peter Farrelly con la coppia di attori Viggo Mortensen e Mahershala Ali. Sorpresa assoluta soprattutto per la storia cinematografica di Farrelly, dedito fino a quel momento al genere delle commedie pop piuttosto demenziali, Green Book è invece un film appassionante, vincitore di diversi riconoscimenti come l’Oscar a Mahershala Ali come miglior attore non protagonista. Ambientato negli Stati Uniti degli anni ’60, il film è un viaggio on the road in cui emergono riflessioni profonde e sentimenti veri.

La Forma dell’Acqua (Oscar 2018)

Tra i 4 premi Oscar 2018 vinti La Forma dell’Acqua (The Shape of Water) si aggiudica anche quello come miglior film, insieme alle statuette per la colonna sonora (Alexandre Desplat), la regia (Guillermo del Toro) e la scenografia (Paul D. Austerberry, Shane Vieau e Jeff Melvin), collezionando ben 13 candidature. Questo film pluripremiato è una pellicola visionaria e surreale, dove improbabili eroine e mostri raccapriccianti intessono strane relazioni. All’interno non mancano le citazioni, una caratteristica tipica del regista messicano, con un messaggio che inneggia alla tolleranza, rimandi alla politica e un certo sentimentalismo.

Birdman (Oscar 2015)

Nel 2015 la lotta per accaparrarsi la statuetta come miglior film era davvero serrata, con pellicole del calibro di Grand Budapest Hotel di Wes Anderson e La Teoria del Tutto di James Marsh, eppure Birdman stupì tutti conquistando l’Oscar 2015 come miglior film dell’anno. La commedia è decisamente polemica, mostrando i preconcetti esistenti nel mondo delle arti visuali, tra chi si occupa di cinema e film commerciali da botteghino e chi invece di teatro. La direzione è di Alejandro Gonzalez Iñárritu (Oscar come miglior regista e per la sceneggiatura), con protagonista uno straordinario Micheal Keaton e un cast di attori come Emma Stone, Edward Norton e Naomi Watts.

Il Signore degli Anelli: Il Ritorno del Re (Oscar 2004)

L’ultimo capitolo della trilogia de Il Signore degli Anelli, Il Ritorno del Re, si aggiudica il premio Oscar come miglior film nel 2004. Oltre a questo riconoscimento arrivano altre 10 statuette, come quella per i migliori effetti speciali (Joe Letteri, Jim Rygiel, Alex Funke e Randall William Cook), la miglior colonna sonora (Howard Shore) e il miglior regista (Peter Jackson). Soltanto questa pellicola ha incassato quasi 1,2 miliardi di dollari nel mondo, con introiti per l’intera trilogia superiori ai 3 miliardi, un successo planetario paragonabile soltanto a quello di Harry Potter. Per non perdere tutta la storia e rivivere le emozioni di questo fantasy movie d’avventura, su Amazon è possibile acquistare il cofanetto completo con tutti e 3 i DVD.

Titanic (Oscar 1998)

Vincitore dell’Oscar come miglior film 1998, Titanic è senza dubbio una delle pellicole di maggiore successo degli ultimi 30 anni. Il colossal ha consacrato al grande pubblico l’attore oggi star internazionale Leonardo DiCaprio, oltre alla coprotagonista Kate Winslet, con un cast davvero ricco che comprende anche Billy Zane, Bill Paxton, Kathy Bates e Frances Fisher. Il capolavoro di James Cameron è un film che fa commuovere ed entusiasmare, ma soprattutto è detentore di tantissimi record, tra cui 11 statuette agli Oscar 1998, 14 nomination e in assoluto il terzo per incassi, subito dopo Avengers: Endgame e il surreale Avatar diretto dallo stesso Cameron.

Forrest Gump (Oscar 1995)

Uno dei film Oscar più belli di sempre è la splendida e appassionante commedia Forrest Gump, in cui si può ammirare la grande performance di Tom Hanks (Oscar miglior attore). La storia ruota intorno alla vita di Forrest Gump, una persona con disabilità intellettive, che nella sua ingenuità affronterà le situazioni dell’esistenza in maniera del tutto inusuale. Nel cast figurano anche Gary Sinise e Robin Wright, per la regia di Robert Zemeckis (Oscar miglior regista), con un totale di 6 riconoscimenti tra cui quello più ambito di Oscar per il miglior film 1995 e 13 candidature agli Academy Award.

Il Silenzio degli Innocenti (Oscar 1992)

Oscar come miglior film 1992, Il Silenzio degli Innocenti è un vero e proprio capolavoro, una pellicola profonda e intensa resa celebre dalla grandissima interpretazione di Anthony Hopkins, che mette in scena lo psicopatico cannibale Hannibal Lecter. Per cercare di prendere il ricercato Buffalo Bill (Ted Levine), gli agenti dell’FBI Scott Glenn e Jodie Foster tentano di farsi aiutare dall’ex-psichiatra, in un intreccio tra la caccia all’assassino e la psicoanalisi di un pericoloso criminale. Il Silenzio degli Innocenti vince nel 1992 ben 5 statuette, come miglior film, miglior attrice (Jodie Foster), miglior attore (Anthony Hopkins), miglior regista (Jonathan Demme) e miglior sceneggiatura non originale (Ted Tally).

L’Ultimo Imperatore (Oscar 1988)

La ricostruzione storica di Bernardo Bertolucci de L’Ultimo Imperatore si porta a casa 9 statuette nell’edizione degli Oscar del 1988, tra cui i premi come miglior film, miglior colonna sonora, miglior regista e miglior fotografia, oltre all’Oscar alla regia per il direttore italiano. Il film è una grande produzione, una pellicola che presenta al pubblico gli ultimi anni dei fasti della Cina imperiale, quando lo sviluppo della nuova Repubblica Popolare Cinese porta alla fine di una delle dinastie più longeve dell’umanità. L’Ultimo Imperatore è la storia di un uomo solo, perso nelle trasformazioni sociali del suo tempo, una persona educata per comandare secondo le antiche tradizioni e che invece dovrà fare i conti con la dura realtà.

Il Padrino (Oscar 1973)

Nel 1972 esce nelle sale Il Padrino, film entrato nella storia diretto dal regista Francis Ford Coppola, il quale l’anno dopo riuscirà ad aggiudicarsi l’Oscar 1973 come miglior film. Caratterizzato da una produzione accurata e dalla straordinaria interpretazione di un maturo Marlon Brando, Il Padrino è un cult in grado di abbattere le barriere generazionali, con un cast di vere e proprie stelle come Al Pacino, James Caan e Robert Duvall. Si tratta del primo capitolo della trilogia, lavoro che riuscì a portare a casa anche altri due Oscar, come miglior attore protagonista (Marlon Brando) e miglior sceneggiatura non originale (Francis Ford Coppola e Mario Puzo).

