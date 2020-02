HBO svela il trailer di Run, la nuova comedy thriller-romantica prodotta da Phoebe Waller-Bridge

È passato poco più di un anno dall’annuncio di una nuova collaborazione fra HBO e il team artefice del successo di Fleabag e Killing Eve. Adesso il network è pronto a svelare il trailer di Run, una comedy thriller-romantica scritta da Vicky Jones e dalla stessa prodotta insieme a Phoebe Waller-Bridge per DryWrite, Entertainment One e Wigwam Films.

La storia racconta di Ruby Richardson, una donna che, stufa di un’esistenza ordinaria in un quartiere residenziale, decide di riabbracciare il passato ritrovando il fidanzato dei tempi del college, Billy Johnson.

Diciassette anni prima i due avevano fatto un patto: se uno avesse inviato all’altro un sms con su scritto corri – run – e questi avesse risposto allo stesso modo, entrambi avrebbero mollato tutto per incontrarsi alla Grand Central Station di New York e viaggiare insieme per gli Stati Uniti.

Oltre a svelare la data di debutto della serie su HBO – 12 aprile –, il primo trailer di Run permette al pubblico di familiarizzare con i due protagonisti. Merritt Wever, vincitrice di due Emmy e nota per il suo ruolo in Nurse Jackie, interpreta Ruby. Domhnall Gleeson, il Generale Hux dei più recenti Star Wars, è invece Billy.

Phoebe Waller-Bridge ha un ruolo da guest e appare in Run nei panni di Flick, una donna che Ruby e Billy incontrano nel corso dei loro spostamenti.

Fra gli altri interpreti del cast spiccano Rich Sommer (Laurence, marito di Ruby), Tamara Podemski (detective Babe Cloud) e Archie Panjabi (Fiona, ex assistente personale di Billy).

Questo nuovo progetto segna la prima collaborazione fra HBO e Phoebe Waller-Bridge, blindata da Amazon grazie a un faraonico contratto, e promette di saziare la fame dei fan in astinenza da Fleabag.

Considerata l’ormai più che assodata impossibilità di una terza stagione della comedy che ne ha consacrato il successo, si può ingannare l’attesa per le sue nuove produzioni con queste tre serie tv perfette per i nostalgici di Fleabag.

In attesa di comunicati e altri aggiornamenti ufficiali, ecco uno sguardo al primo trailer di Run, su HBO dal 12 aprile: