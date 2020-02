Corposo il nuovo aggiornamento di febbraio per il Samsung Galaxy Note 8: eccolo in Italia

Giungono questa mattina informazioni incoraggianti per i tanti utenti che in oltre due anni di vendite hanno deciso di acquistare un Samsung Galaxy Note 8 qui in Italia. Lo smartphone, infatti, sta iniziando a ricevere l’aggiornamento di febbraio in netto anticipo rispetto a modelli che hanno visto la luce successivamente e che, a conti fatti, presentano un comparto hardware più evoluto. Cerchiamo dunque di capire quali siano le prime informazioni emerse in rete oggi 14 febbraio per chi è interessato a procedere con il download nel più breve tempo possibile.

La reale utilità dell’aggiornamento di febbraio per il Samsung Galaxy Note 8

A dirla tutta, al momento della pubblicazione del nostro articolo sono frammentarie le notizie raccolte a proposito dell’aggiornamento di febbraio per il Samsung Galaxy Note 8. Dopo aver ribadito a più riprese che il device non riceverà mai il pacchetto software con Android 10, come probabilmente avrete intuito anche attraverso un nostro recente recap, bisogna dunque guardare avanti e cosa comporti questo nuovo upgrade.

Cosa sappiamo fino a questo momento? Chi ha ricevuto l’aggiornamento con la patch di febbraio a bordo del proprio Samsung Galaxy Note 8 no brand qui in Italia, ci parla fondamentalmente di un pacchetto software da oltre 500 MB, utile per rendere disponibili leggeri miglioramenti in termini di velocità e di stabilità di sistema. Per il resto, nonostante il peso non indifferente dell’aggiornamento, almeno sulla carta non sono previsti ulteriori sconvolgimenti.

Anche voi avete iniziato a testare la patch di febbraio sul vostro Samsung Galaxy Note 8? L’esperienza di utilizzo del dispositivo è migliorata in modo significativo nel quotidiano? Fateci sapere, portando alla nostra attenzione quelle che sono state le prime sensazioni maturate sul campo, in attesa che tutti possano installare via OTA il nuovo aggiornamento di cui tanto si parla a San Valentino.