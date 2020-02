Cast e personaggi di ZeroZeroZero su Sky Atlantic dal 14 febbraio: 21 giorni di fuoco tra Messico e Calabria

Cast e personaggi di ZeroZeroZero sono pronti a sbarcare nel prime time di Sky Atlantic proprio oggi, 14 febbraio, nella giornata degli innamorati. Quello che possiamo sicuramente affermare è che la serie ha poco a che fare con coccole e amore ma sicuramente gli amanti del genere che non hanno impegni potranno lanciarsi a capofitto nella visione di uno kolossal destinato a conquistare il mondo, ne siamo sicuri.

Il crime on the road firmato da Stefano Sollima oggi debutterà in tv su Sky dopo essere stato presentato in anteprima all’ultima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia portando sullo schermo un ambizioso affresco a tinte crime sulle rotte globali della cocaina. Girata in 3 continenti (America, Europa, Africa), in 5 paesi lontanissimi fra loro (Italia, Messico, Marocco, Louisiana e Senegal) e in 6 lingue (inglese, spagnolo, italiano, francese, wolof e arabo), cast e personaggi di ZeroZeroZero sicuramente hanno portato a casa una vera e propria impresa con al seguito oltre mille persone di troupe, più di diecimila comparse, e per un totale di 148 giorni di riprese per otto episodi.

Diretta da Stefano Sollima e tratta dal libro “ZEROZEROZERO” di Roberto Saviano edito da Feltrinelli, la serie racconta il percorso della merce più distribuita al mondo, da chi la vende a chi l’acquista, passando per gli intermediari, coloro che muovono il carico, con al centro sistemi criminali e familiari diversi tra loro ma uniti dalla violenza e dalla sete di potere.

Cast e personaggi di ZeroZeroZero porteranno sullo schermo un racconto internazionale districandosi tra lingue, sottotitoli e colpi di scena partendo proprio dai protagonisti Andrea Riseborough (Emma Lynwood nella serie, pragmatica figlia maggiore di Edward Lynwood e suo braccio destro), Dane DeHaan (è Chris Lynwood, figlio di Edward e fratello minore di Emma, affetto da una malattia genetica neurodegenerativa che col passare degli anni lo ridurrà l’ombra di sé stesso) e Gabriel Byrne (Edward Lynwood nella serie, imprenditore a capo di una prestigiosa società di navigazione dedita al traffico di cocaina).

Noi non ce la perdiamo. Stasera alle 21.15 #ZeroZeroZero, la serie tratta dal libro di @robertosaviano, diretta da @StefanoSollima, Janus Metz e Pablo Trapero pic.twitter.com/azZi1pY0H4 — Sky Atlantic Italia (@SkyAtlanticIT) February 14, 2020

A loro si uniscono Harold Torres, nella serie Manuel Contreras, uomo dalla profonda spiritualità e sergente dell’esercito messicano, ed è il responsabile sul campo di un team di forze speciali che affronta la guerra al narcotraffico che affligge il suo Paese; Giuseppe De Domenico sarà Stefano La Piana, nipote e uno dei pochi uomini di fiducia del boss Don Minu La Piana, ha avuto la fortuna di studiare all’estero e tornato a casa ha avuto la gestione degli affari criminali della ‘ndrangheta; Adriano Chiaramida è Don Damiano La Piana è il capo dei capi della ‘ndrangheta, vive rintanato in un bunker sotterraneo e gestisce i traffici della sua immensa organizzazione. Cast e personaggi di ZeroZeroZero si completano con Francesco Colella e Tcheky Karyo.

Come è nata #ZeroZeroZero? Il cast e i registi ci raccontano la nuova serie Sky Original pic.twitter.com/SVwjruJsnW — Sky Atlantic Italia (@SkyAtlanticIT) February 11, 2020

ZeroZeroZero è una serie creata da Stefano Sollima e dagli head writers Leonardo Fasoli (Gomorra – La Serie, Maltese – Il romanzo del Commissario) e Mauricio Katz (The Bridge, Niño Santo), di cui il primo episodio basato sul trattamento degli stessi Fasoli e Sollima con Stefano Bises e Roberto Saviano. Max Hurwitz (Hell on Wheels, Manhunt: Unabomber) e Maddalena Ravagli (Gomorra – La Serie, Maltese – Il romanzo del Commissario) completano il team di scrittura. Regia di Stefano Sollima, Janus Metz (Borg McEnroe, True Detective) e Pablo Trapero (Mondo grua, The clan).