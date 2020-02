Bosch 7 ci sarà, ufficiale il rinnovo di Amazon per un’ultima stagione

La giornata si apre con l’annuncio di un gradito rinnovo da parte di Amazon Studios: Bosch 7 si farà, ma sarà l’ultima stagione. Si concluderà così il percorso di una delle prime serie tv Amazon Original, ispirata ai bestseller di Michael Connelly. La notizia arriva prima ancora del rilascio della sesta stagione, che sarà disponibile su Prime Video nel corso del 2020.

Bosch 7 attingerà ai romanzi The Concrete Blonde e The Burning Room. Harry Bosch e Jerry Edgar saranno impegnati in due investigazioni separate ma altrettanto pericolose, che li porteranno ai piani alti della criminalità dei colletti bianchi e alle profondità mortali del traffico di droga sulla strada.

Sono orgoglioso di ciò che abbiamo realizzato con Bosch e non vedo l’ora di completare la storia nella settima stagione. È triste, ma tutte le cose belle finiscono e sono felice perché chiuderemo la storia nel modo che vogliamo, ha affermato Connelly.

Bosch è iniziato sette anni fa con il pilota scritto da me e dallo showrunner Eric Overmyer. Abbiamo in programma di scrivere anche gli ultimi episodi insieme. Lasceremo la serie più lunga finora disponibile su Amazon Prime Video e lì rimarrà per essere scoperta da nuovi spettatori. È fantastico per me.

E c’è un’altra cosa: non saremmo arrivati fin qui se non fosse stato per Titus Welliver. Non ci sarebbe potuto essere nessun attore migliore di lui per questa parte, né un miglior gruppo attorno al quale costruire la serie. Sarà Harry Bosch per sempre, ha concluso.

Sono lieto che Bosch stia tornando per la sua settima e ultima stagione. Produrre Bosch è stato un viaggio fantastico, e la mia più profonda gratitudine va a Michael Connelly, Eric Overmyer e al produttore esecutivo Pieter Jan Brugge. Sarebbe stato impossibile senza la loro visione creativa, talento e gentilezza, ha aggiunto Henrik Bastin, Partner e CEO di Fabrik Entertainment.

Sono orgoglioso di sapere che abbiamo dato tutto quello che potevamo alla serie e ai fan. Vorrei anche ringraziare Amazon per il costante supporto e impegno sin dall’inizio di questo progetto e per tutte e sette le stagioni. Jen, Vernon, Marc, Albert e Brian, grazie! È stato un vero spasso!

Bosch è stato uno dei nostri primi Amazon Original e ci ha consentito di definirci come casa di serie accattivanti e ben scritte, ha dichiarato infine Albert Cheng, COO e Co-Head of Television, Amazon Studios.

È stato un piacere lavorare con Eric, Henrik, Michael, Pieter Jan, Dan, Titus e l’intero team Bosch. Siamo lieti di poter trascorrere un’altra stagione con Harry Bosch e concludere questa meravigliosa serie televisiva per i nostri clienti Prime Video.

Dove guardare Bosch in streaming

I membri Prime – abbonarsi è semplice e rapido – possono guardare in streaming le prime cinque stagioni di Bosch, ora in esclusiva sull’app Prime Video per TV, su dispositivi quali Fire TV, su smartphone e tablet e online all’indirizzo www.amazon.com/boschtv.

Gli abbonati possono anche scaricare la serie su dispositivi mobili per la visualizzazione offline senza costi aggiuntivi per l’iscrizione. La serie è una versione globale ed è disponibile per i membri Prime Video in oltre 200 paesi.