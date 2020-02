Bomba Xiaomi Mi 8: in Italia con Android 10 e MIUI 11

Le notizie sul conto dello Xiaomi Mi 8 che stiamo per darvi potrebbero farvi sobbalzare dalla sedia per la gioia: come riportato da ‘hwbrain.it‘, lo smartphone sta iniziando a ricevere in Italia l’aggiornamento ad Android 10 personalizzato con l’interfaccia MIUI 11. Una svolta più che positiva per tutti quelli che, nel nostro Paese, hanno deciso di acquistarne un esemplare. Il firmware in questione risponde alla sigla ‘MIUI V11.0.3.0.QEAMIXM‘, e può essere scaricato in modalità OTA (Over-The-Air). Il peso generale del pacchetto è pari a circa 1.9GB (sarebbe preferibile procedere al download sotto rete Wi-Fi trattandosi di una build non propriamente leggera, ma naturalmente l’ultima decisione spetta a voi soltanto, specie se avete dalla vostra un piano tariffario tale da consentirvi un dispendio di quasi 2GB di traffico dati senza risentirne troppo).

La ricezione del pacchetto MIUI V11.0.3.0.QEAMIXM comporta per gli Xiaomi Mi 8 anche l’integrazione del software con le patch di sicurezza di dicembre 2019 (non le ultime arrivate, ma comunque un buon punto di arrivo, specie considerata l’età del dispositivo, non più di primo pelo). Volete controllare personalmente la disponibilità di Android 10 con MIUI 11 sul vostro Xiaomi Mi 8? Seguite il percorso ‘Impostazioni > Info telefono > Aggiornamento‘, ed avviate la verifica dell’ultimo pacchetto disponibile. Nel caso in cui il firmware che avete installato risultasse essere il più recente, abbiate un altro po’ di pazienza (nel giro di pochi giorni l’aggiornamento arriverà anche a voi).

Nel frattempo potreste approfittarne per fare pulizia in memoria ed effettuare un bel backup dei dati personali, che, pur non venendo cancellati spontaneamente dall’installazione dell’upgrade, potrebbero comunque essere in qualche modo compromessi nel corso del processo. Una volta notificato il pacchetto MIUI V11.0.3.0.QEAMIXM, date un occhio alla percentuale di carica residua (meglio non procedere se al di sotto del 50%, oppure in alternativa collegare lo Xiaomi Mi 8 alla rete elettrica).