Bloccate le storie Instagram perché usate troppo velocemente? L’ultimo bug di febbraio

Le storie Instagram non funzionano a dovere in questa prima parte di febbraio e ci sono seri problemi di visualizzazione di questi contenuti proprio sul social per immagini. Quali sono le cause dell’anomalia e in cosa si imbattono esattamente gli utenti appassionati della piattaforma?

Non è la prima volta che, nelle ultime settimane, si esaminano seri problemi proprio con le storie Instagram. Tuttavia, proprio nelle ultime ore, dovrebbe essere stato più che deleterio l’ultimo aggiornamento dell’app sia per iPhone che per Android presso i rispettivi store. Il più recente update degli sviluppatori risale in effetti al 10 febbraio ed è da allora che gli errori di visualizzazione si sono moltiplicati fino a diventare più che fastidiosi. In pratica accade che gli iscritti alla piattaforma non visualizzano appunto la stringa di storie pubblicate dai profili seguiti e in molti casi neanche i propri contenuti.

Scendendo ancora di più nei particolari del malfunzionamento della piattaforma, sono in molti a visualizzare in queste ore il seguente messaggio di errore: “Ti hanno bloccato temporaneamente, sembra che tu stia usando questa opzione troppo velocemente”. Proprio la notifica appena riportata sembrerebbe far riferimento a qualche uso errato del social ma chi la visualizza non ha cambiato affatto le sue abitudini di utilizzo e tenta di accedere ai contenuti sempre allo stesso modo.

Da una prima analisi sulle anomalie Instagram in evidenza in questi giorni di febbraio, è possibile desumere che gli errori e i problemi siano maggiormente dovuti agli ultimi aggiornamenti dell’app per iPhone e Android così come disponibile sui rispettivi store. Sarebbe più che plausibile aspettarsi un intervento degli sviluppatori a questo punto, utile a porre rimedio ai bug contro i quali si scontrano un gran numero di utenti ormai da giorni. Il servizio Downdetector, in effetti, segnala ad ogni ora del giorno, costanti segnalazioni di malfunzionamenti con le coordinate qui spiegate: difficilmente queste potranno essere trascurate a lungo.