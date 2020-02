Biglietti in prevendita per il concerto dei Placebo in Italia nel 2020

Il concerto dei Placebo in Italia si terrà il 14 luglio a Mantova, in Piazza Sordello. I biglietti sono in prevendita dal 17 febbraio, a cominciare dalle ore 10 su TicketOne e in tutti i canali di vendita abilitati.

I biglietti per il concerto dei Placebo a Mantova

I biglietti per il concerto dei Placebo a Mantova sono in prevendita dalle 10 del 17 febbraio. La piattaforma attiva è quella TicketOne, che consente di scegliere tra le modalità di consegna abituali. Sarà infatti possibile scegliere tra la consegna con corriere espresso o con ritiro sul luogo dell’evento. In questo caso, è necessario esibire la ricevuta ottenuta tramite TicketOne e un documento d’identità valido. In caso di ritiro da parte di terzi è invece richiesto di procedere con il cambio nominativo, secondo le modalità che saranno comunicate sotto data.

Questo evento è soggetto alla nuova normativa che prevede l’obbligo della nominatività per ogni biglietto emesso ed il successivo controllo del titolare del biglietto all’ingresso dell’evento. Ciascun titolo di accesso riporterà il nome e il cognome dell’utilizzatore del biglietto immessi in fase d’acquisto. Il giorno dell’evento, all’ingresso, oltre al biglietto, sarà richiesto anche un documento d’identità valido per verificare la correttezza del nominativo riportato.

Chi sono i Placebo

I Placebo si formano nel 1994, ma il primo album arriva nel 1996, che intitolano proprio Placebo. Il singolo di lancio è Come Home. Vengono notati subito da David Bowie, che decide di inserirli nel suo tour europeo, fino a condurli a Madison Square Garden, dove hanno suonato per il suo 50° compleanno.

Nel 1997 esce Without You I’m Nothing, dal quale estraggono il singolo Pure Morning, con il quale Brian Molko si impone come icona rock di quel periodo. Nel 2001 esce Black Market Music e il singolo Special K, che viene censurato in UK per i chiari riferimenti alle sostanze stupefacenti. Il brano è approdato anche in Italia, in occasione dell’ospitata al Festival di Sanremo, dove ha destato scalpore tra i media per il tenore dell’esibizione. Del disco, raccontò Brian Molko:

“Il nostro album di debutto fu veloce, rude e punk pop, Without You I’m Nothing mostrò i nostri lati più malinconici e depressi, e Black Market mostra una perfetta combinazione di entrambi”.

Il 2003 è invece l’anno delle sperimentazioni, che destinano a Sleeping With Ghosts. L’alternanza di rock ed elettronica conquista il pubblico, con la complicità dei singoli di grande successo come The Bitter End e la nuova versione di Special Needs. nel 2010 esce Battle For The Sun, che conta sulla produzione di Dave Bottrill e sulla presenza del nuovo batterista Steve Forrest. L’album è anticipato dal singolo For What It’s Worth. Aveva raccontato Molko:

“Abbiamo realizzato un album ottimista, che parla di scegliere la vita, mettersi alle spalle l’oscurità ed andare incontro alla luce. Non è possibile rimuovere il buio perché è lì, c’è, e bisogna farci i conti; è una parte di noi stessi, ma crediamo che sia meglio scegliere di proiettarsi in avanti, verso la luce del sole”.

Loud Like Love arriva il 16 settembre del 2013, preceduto dal singolo di lancio Too Many Friends. Il videoclip è diffuso poco dopo. I lavori per il nuovo album riprendono dopo la pubblicazione della raccolta con la quale hanno festeggiato i primi 20 anni di carriera. Nel 2017, Molko si era sbilanciato sui contenuti dell’album che attende ancora di essere rilasciato: