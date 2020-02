Apprezzabile miglioramento per l’app Temi di Huawei: arriva l’APK 10.0.10.335

Una delle applicazioni più popolari ed utilizzate dagli utenti in possesso di uno smartphone Huawei è senza ombra di dubbio quella che il produttore ha dedicato ai temi. In passato, sulle nostre pagine, ne abbiamo parlato soprattutto per quanto concerne alcuni problemi riscontrati dal pubblico, ma oggi 14 febbraio è giusto soffermarsi su un nuovo rilascio che potrebbe migliorare il modo in cui siamo abituati ad utilizzare questo plus nel quotidiano qui in Italia.

Arriva l’APK 10.0.10.335 per l’app Temi di Huawei

Nel dettaglio, si segnala proprio in queste ore la disponibilità di un nuovo aggiornamento, in riferimento all’APK 10.0.10.335 dell’app Temi per tutti coloro che si ritrovano con uno smartphone Huawei. Le informazioni raccolte fino a questo momento sul rilascio in questione sono frammentarie e, a conti fatti, ci fanno focalizzare sull’ottimizzazione dell’esperienza di utilizzo per questo servizio. In sostanza, il rilascio non fa altro che risolvere alcuni problemi noti.

Per chi non lo sapesse, tramite l’app per i temi di Huawei, avrete modo di personalizzare il vostro device con un’interessante selezione di temi divertenti e originali. Potrete sostanzialmente trasformare lo smartphone con diversi stili per quanto concerne schermata di blocco, sfondi e icone delle app. Quanto agli sfondi, sarà possibile trasformare la propria schermata iniziale in un’opera d’arte con un fantastico catalogo di immagini di qualità. Occhio anche alle personalizzazioni, con la possibilità di creare combinazioni esclusive di stili di blocco schermo, oltre a stili di testo e sfondi.

Insomma, provate subito la nuova versione dell’app temi di Huawei, indipendentemente dal device che state utilizzando in questo momento. L’aggiornamento in questione, scaricabile anche attraverso l’apposito file APK, è disponibile per tutti a partire da oggi 14 febbraio. Lo avete già provato? Fateci sapere con un commento a fine articolo con l’esperienza che avete maturato sul campo.