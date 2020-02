Vasco Rossi a Rimini per le prove del tour nei festival estivi

Vasco Rossi a Rimini per le prove del nuovo tour. Il rocker di Zocca ha nuovamente scelto la Romagna per i concerti che terrà nei festival a cominciare dal mese di giugno, quando avvierà la tournée dalla Visarno Arena di Firenze per poi raggiunge Milano, Imola e una doppia data a Roma.

Dove si terranno le prove dei concerti di Vasco Rossi

Il Teatro Novelli di Rimini sembra pronto a ospitare le prove della prossima tournée nel mese di maggio. Per la scorsa tournée, Vasco Rossi aveva scelto di portare le prove fino a Castellaneta, in Puglia, come è accaduto anche in altre annate live del Kom.

Il Blasco manca da Rimini dal 2018, quando aveva raggiunto Rockisland per due settimane accogliendo solo una trentina di fan ai quali aveva concesso di assistere alle prove del tour che aveva tenuto negli stadi, lasciando però fuori Milano che aveva recuperato nel 2019 con ben 6 concerti allo Stadio San Siro, ai quali si sono aggiunti quelli di Cagliari, all’Arena Fiera.

Le prove dei concerti di Vasco tornano a Rimini

Le prove di Rimini compaiono anche nel film concerto che Vasco Rossi ha portato nei cinema a cominciare dal mese di novembre, con la regia di Pepsy Romanoff. Il documentario parte proprio da Rimini, dove il Kom ha tenuto le prove per il tour del 2018.

Le luminarie per il compleanno di Vasco Rossi a Modena

Nei giorni scorsi, Vasco Rossi ha spento le sue prime 68 candeline. Un compleanno molto particolare, il suo, per il quale ha ricevuto l’abbraccio di tutta la città di Modena, che ha decorato le vie della città con le parole di Albachiara. Le luci saranno definitive, così come ha annunciato il vice sindaco di Modena Federico Ropa.

Le dichiarazioni del vice sindaco di Modena, Federico Ropa

“Abbiamo deciso che lasceremo le luminarie con i versi di Albachiara sempre installate, lo facciamo anche perché a Vasco fa piacere e per dare modo a tutti i fan di venire ad ammirarle nel corso di tutto l’anno”.

Vasco Rossi sul palco di Sanremo 2020 con Irene Grandi

Qualche giorno fa, Vasco Rossi è tornato sul palco dell’Ariston con l’amica Irene Grandi. Per lei, il Blasco ha scritto il brano in gara dell’artista toscana – Finalmente Io – che l’ha riportata sul palco di Sanremo a 5 anni dalla sua ultima partecipazione.

Io Sono Bella di Emma porta la firma di Vasco Rossi

Un’annata completamente dedicata alle donne, quella di Vasco Rossi, che oltre ad aver scritto per Irene Grandi ha anche donato un brano a Emma Marrone, Io Sono Bella, che ha inserito nel suo ultimo album Fortuna. Il singolo è in radio dal mese di settembre con la firma di Vasco Rossi ma anche Gaetano Curreri, Gerardo Pulli e Piero Romitelli.

Le date del tour di Vasco Rossi sono già decise e inizieranno dalla Visarno Arena di Firenze. Il Kom sarà anche a Imola, per un evento speciale che terrà all’Ippodromo, ma anche al Circo Massimo di Roma, dove si fermerà per due date, e a Milano, per gli iDays.