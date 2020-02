Tutti innamorati del volantino MediaWorld di San Valentino con Huawei P30, P30 Lite e S10

Si torna a parlare anche sulle nostre pagine del volantino MediaWorld, grazie ad alcune offerte lanciate oggi 13 febbraio in occasione di San Valentino per device come i vari Huawei P30, P30 Lite e Samsung Galaxy S10. Dopo il nostro report di fine gennaio a proposito della catena in questione, proviamo dunque ad individuare le migliori offerte che potrebbero fare la differenza per il pubblico in questo particolare momento storico per il mercato smartphone.

Le offerte per Huawei P30 e P30 con il volantino MediaWorld

Gli utenti interessati al volantino MediaWorld, nell’ambito della campagna chiamata Red Price potranno scegliere tra diversi smartphone. Ad esempio, per quanto concerne il mondo Huawei abbiamo dispositivi da prendere in considerazione come i vari Huawei P30 a 479 euro, senza dimenticare quello che in questi mesi è diventato uno dei prodotti più popolari nel nostro Paese. Mi riferisco a Huawei P30 Lite, che fino al 23 febbraio si potrà acquistare a 249 euro. Infine, occhio a Huawei P Smart 2019 a 159 euro.

Le proposte del volantino MediaWorld per smartphone Samsung e Xiaomi

Ci sono poi altri produttori che dobbiamo prendere in esame oggi a proposito del volantino MediaWorld in partenza il 13 febbraio. Mi riferisco a Samsung e Xiaomi. Nel primo caso, abbiamo i vari Samsung Galaxy S10 Plus 512 GB a 779 euro, Samsung Galaxy S10 a 699 euro, Samsung Galaxy A50 brand Vodafone a 249 euro, Samsung Galaxy A30s a 199 euro, fino ad arrivare ad un altro modello del produttore coreano molto apprezzato, come Samsung Galaxy A20e a 159 euro.

Più limitata la scelta sul fronte Xiaomi, con due prodotti inseriti nel volantino MediaWorld che ci consentono un’intrusione nella famiglia più economica di questo brand. Mi riferisco ai vari Redmi Note 8 Pro a 259 euro e Redmi Note 8T a 179 euro. Che ne pensate di questa campagna appena partita qui in Italia?