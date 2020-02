Svelati del tutto Xiaomi Mi 10 e Mi 10 Pro oggi 13 febbraio: prezzo e disponibilità in Italia

I nuovi Xiaomi Mi 10 e Mi 10 Pro sono realtà da oggi 13 febbraio. I due dispositivi del produttore cinese sono appena stati presentati in Cina in un evento dedicato proprio alle nuove ammiraglie. Non si hanno più dubbi sulle schede tecniche dei due telefoni che vanno dunque esaminate in ogni dettaglio, prima ancora del loro prezzo ufficiale in yuan cinesi e delle ipotesi listino per l’Europa.

Xiaomi Mi 10

Lo Xiaomi Mi 10 “standard” si avvale di uno schermo curvo AMOLED da 6,67 pollici. La frequenza di aggiornamento del pannello, come ampiamente anticipato, è pari a 90 Hz mentre la risoluzione è FullHD+ (1080 x 2340 pixel).

Il processore al di sotto della scocca è un Qualcomm Snapdragon 865 con CPU octa core a 2,84 GHz, accompagnato dalla GPU Adreno 650 e dai tagli di RAM variabili tra gli 8 e i 12 GB e quelli di archiviazione interna pure diversi, ossia da 128 e 256 GB.

Il comparto fotocamera principale dello Xiaomi Mi 10 prevede quattro sensori: il principale è da 108 MP (f/1.69) con OIS, poi c’è l’unità grandangolare (123 gradi) da 13 MP (f/2.2), una terza unità macro da 2 MP (f/2/0) e infine il sensore ToF da 2 MP (f/2.0) per effetti di profondità. La fotocamera frontale da 20 MP è posta nella parte alta a sinistra del display.

Completano la scheda tecnica dello Xiaomi Mi 10 anche una batteria da 4.780 mAh con ricarica rapida a 30 watt. Il lettore impronte risiede sotto il display. Le dimensioni dello smartphone sono uguali a 162,6 x 74,8 x 8,96 mm e il relativo peso di 208 grammi.

Xiaomi Mi 10 Pro

I punti in comune tra lo Xiaomi Mi 10 e mi 10 Pro non sono pochi, a partire dallo schermo che sostanzialmente è lo stesso. Il motore sotto la scocca è sempre un Qualcomm Snapdragon 865 e pure la GPU è Adreno 650. Al tutto si aggiungono i due tagli di RAM da 8 e 12 GB e pure i due modelli distinti per spazio di archiviazione da 256 e 512 GB.

Per il comparto fotocamera ci sono dei sostanziali punti di forza per la variante Xiaomi Mi 10 Pro. Abbiamo sempre una quad camera di cui il sensore principale è sempre da 108 MP (f/1.69) con OIS, ma già il sensore ultra grandangolare (117 gradi) da 20 megapixel(f/2.2) è altra cosa. Si aggiungono ancora un sensore zoom 2x da 12 MP (f/2.0) e da 8 MP. Si riesce dunque ad ottenere uno zoom ibrido 10x e digitale 50x. Per finire, la fotocamera anteriore è da 20 MP.

La batteria dello Xiaomi Mi 10 Pro ha amperaggio pari a 4.500 mAh, pure con ricarica rapida a 50 watt. Il lettore di impronte è sempre sotto il display: le dimensioni del telefono sono pari a 162,6 x 74,8 x 8,96 mm per un peso di 208 grammi.

Entrambi i nuovi top di gamma vengono lanciati con sistema operativo Android 10 ed interfaccia personalizzata MIUI 11.

Prezzo degli Xiaomi Mi 10 e uscita in Italia

All’evento odierno cinese relativo alla nuova serie Xiaomi Mi 10 doveva far seguito pure quello europeo previsto a Barcellona il prossimo 23 marzo, in concomitanza con il Mobile World Congress. Data la notizia delle ultime ore sull’annullamento della tradizionale conferenza è possibile pure che proprio la presentazione in questione sia pure rimandata. In quell’occasione dovevano essere diramati anche i costi dei device e le scelte di distribuzione degli stesso in tutto il vecchio continente, compresa l’Italia. In attesa, dunque, che qualcosa in tal senso venga svelato, non possiamo dunque che accontentarci del listino in yuan cinesi, effettuando naturalmente una conversione nella nostra moneta.