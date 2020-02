Romina Power si aggiunge al cast di Nightmare Alley, il film di Guillermo del Toro

Il cast di Nightmare Alley, il nuovo film di Guillermo del Toro, continua a essere ampliato: la cantante Romina Power avrà un ruolo nella pellicola. Ad annunciarlo è stata lei stessa, attraverso un post pubblicato nel proprio profilo Instagram. Lo scatto ritrae la cantante sessantottenne, con un look abbastanza bizzarro, insieme al regista.

Nella seconda foto è presente Romina Power in posa mentre beve un Martini analcolico in un locale molto elegante. La notizia è arrivata con pochissimo preavviso e ha colpito molti fan del premio Oscar Guillermo del Toro.

Nightmare Alley, annunciato già nel 2017, è un film ispirato al romanzo La Fiera Delle Illusioni. La pellicola segue le vicende di un giovane e misterioso giostraio (interpretato da Bradley Cooper) che ha l’innata capacità di convincere le persone attraverso l’ausilio delle parole. Egli decide di sfruttare questo “dono” per imbrogliare gli ignari spettatori. Dopo aver incontrato una psichiatra (Cate Blanchett), decide di “incantarla”. Questa persona si rivelerà ben presto essere molto più pericolosa di lui. Il luna park in cui lavora il giostraio comprende anche Molly (Rooney Mara), Clem (Willem Dafoe) e Bruno the Strongman (Ron Perlman).

Il cast è inoltre composto da Toni Collette, Mark Povinelli, David Strathairn e Romina Power. Quest’ultima è già apparsa sul grande schermo in diversi musical, tra cui Nel Sole, L’Oro Del Mondo, Pensando A Te e Il Suo Nome è Donna Rosa, e in serie televisive come Il Ritorno Di Sandokan. La cantante ha duettato insieme all’ex marito Al Bano sul palco dell’Ariston, durante l’ultima edizione di Sanremo.

Per il momento, non è ancora chiaro quando il film, che è un remake della pellicola del 1947 diretta da Edmund Goulding, uscirà. Nel cast del film originale troviamo inoltre Tyrone Power, il padre di Romina Power, nel ruolo di Stanton “Stan” Carlisle (ovvero il protagonista). La scelta di includere la cantante nel cast sembra così voler rappresentare un legame tra i due lungometraggi.

Non ci resta che attendere ulteriori informazioni riguardo alla data d’uscita.