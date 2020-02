Ray Donovan 8 ci sarà? Liev Schreiber ringrazia i fan e rivela che tutto è ancora possibile

Sogno o son desto? Questa è la domanda che i fan si faranno questa mattina quando al risveglio scopriranno che Ray Donovan 8 potrebbe prendere vita. Fino a qualche giorno fa il pubblico che ha amato la serie e il personaggio di Liev Schreiber era in una valle di lacrime ma adesso tutto sta per cambiare ed in positivo, almeno da quanto si evince da quello che lo stesso attore ha scritto sui social ringraziando i fan. Un miracolo? Forse, anche se ancora si conoscono pochi dettagli di quello che potremo definire un vero e proprio salvataggio in extremis, se confermato.

Una settimana dopo che Ray Donovan è stato cancellato da Showtime, la star Liev Schreiber ha ringraziato i fan per tutto quello che stanno facendo e per il sostegno che hanno dimostrato alla serie lasciando poi aperto uno spiraglio e svelando che un futuro è ancora possibile. Con un post su Instagram rivolto ai fan mercoledì, Schreiber ha scritto: “Sembra che le vostri voci siano state ascoltate.. è troppo presto per dire come o quando, ma con un po ‘di fortuna e il vostro continuo supporto, ci sarà più Ray Donovan“.

Sembra proprio che la cancellazione operata da Showtime non sia definitiva anche se, a questo punto, sembra proprio che al quadro dei comandi possa sedere un altro macchinista, che sia proprio Netflix a voler salvare la serie regalando ai fan Ray Donovan 8 e, quindi, una conclusione che possa definirsi tale?

L’attore non svela altro ma si limita a scrivere:

“È difficile descrivere quanto ci si senta incredibili a far parte della famiglia Ray Donovan, fortunati da provare l’amore travolgente e il sostegno che tutti voi avete espresso per il nostro spettacolo da quando è arrivata la notizia della cancellazione. La cosa ancora più incredibile è che sembra che le vostre voci siano state ascoltate. Troppo presto per dire come o quando, ma con un po ‘di fortuna e il tuo continuo supporto, ci sarà più Ray Donovan. Quindi a tutti i Donofan che hanno tirato fuori i pipistrelli e battuto le probabilità. Grazie.”

Ecco il post originale pubblicato dall’attore poco fa:

Un rinnovo è d’obbligo perché tutti sono rimasti sorpresi dalla cancellazione della serie da parte di Showtime e la dimostrazione era proprio nel finale della settima che ha lasciato tanti punti in sospeso e questioni da risolvere. Lo stesso showrunner David Hollander aveva dichiarato: “Non avevamo alcun indicatore del fatto che lo spettacolo stava finendo. Ci siamo comportati in modo creativo come se fossimo a metà frase…Questo non è stato in alcun modo un finale di serie“. Cosa dobbiamo aspettarci adesso? Sempre lo stesso Hollander ha risposto a questa domanda facendo sapere che il passo successivo sarebbe stato quello che è successo con Ray e Mickey negli anni ’90. Avremo davvero modo di vederlo adesso?