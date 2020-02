Radio Italia Live – Il Concerto a Milano e Palermo a giugno 2020

Torna Radio Italia Live – Il Concerto. Anche nel 2020 sono due le edizioni previste, nelle città di Milano e di Palermo.

La Lombardia e la Sicilia accoglieranno i due nuovi appuntamenti con l’vento dedicato alla musica italiana targato Radio Italia. Entrambi gli appuntamenti si svolgeranno nel mese di giugno.

La data del concerto di Milano è quella del 7 giugno; la data del concerto di Palermo è quella del 28 giugno. Due serate, dedicate alla musica italiana; i migliori artisti del panorama musicale nostrano sul palco dei due show che raduneranno, come tradizione vuole, miglia di persone sotto lo stesso palco per assistere alle performance dei propri artisti preferiti.

Il cast verrà comunicato nelle prossime settimane, attraverso gli spazi ufficiali di Radio Italia Solomusicaitaliana. Le location restano confermate: domenica 7 giugno il concerto sarà in piazza Duomo a Milano e domenica 28 giugno al Foro Italico di Palermo.

La notizia della nuova edizione di Radio Italia Live – Il Concerto è arrivata questa mattina, giovedì 13 febbraio, in diretta su Radio Italia. Mario Volanti si è collegato telefonicamente con il Sindaco di Milano Giuseppe Sala e con il Sindaco di Palermo Leoluca Orlando.

I tre hanno svelato in diretta le date dei prossimi concerti organizzati da Radio Italia ed i sindaci delle due città scelte dall’emittente per i live si sono detti entusiasti di questa collaborazione che di anno in anno si rinnova portando i migliori esponenti della musica italiana sui palchi di Milano e di Palermo, per una notte capitali della musica del Paese.

Radio Italia Live – Il Concerto ha sempre accolto anche alcuni esponenti della musica internazionale, super star d’eccezione che si sono aggiunti al ricco cast di artisti italiani.

Lo scorso anno, per Radio Italia World si sono esibiti Sting e Mika, il primo al concerto di Milano e il secondo ospite al concerto di Palermo.

Radio Italia Live – Il Concerto

7 giugno: Milano, Piazza Duomo

28 giugno: Palermo, Foro Italico