Più che mai lenta la rete Tre oggi 13 febbraio: problemi a Milano con traffico dati

Sembrano essere costanti e non isolati i problemi su rete Tre oggi 13 febbraio. Premetto subito che non si tratta di un down classico, al contrario di quanto ho riportato poche settimane fa sulle nostre pagine. Allo stesso tempo, però, è giusto esaminare con grande attenzione cosa stia avvenendo in queste ore soprattutto nei pressi di Milano, dove si sta concentrando buona parte delle segnalazioni a partire dalle 13 di oggi. In primis per coloro che sono soliti navigare in 4G.

I dettagli sui problemi alla rete Tre del 13 febbraio

Le prime avvisaglie sui problemi Tre si sono avute attorno ad ora di pranzo. La mole di segnalazioni riscontrata su Down Detector non è mai stata tale da indurmi a parlare di malfunzionamento su larga scala. Ed in effetti, almeno fino al momento della pubblicazione del nostro articolo, non ci sono per nulla i presupposti per parlare di down. Tuttavia, dando uno sguardo anche ad altri ambienti social emerge chiaramente che quanto sta avvenendo oggi non debba essere sottovalutato dai tecnici.

Ad esempio, c’è chi afferma che in zona nord Milano internet “stia andando lentissimo”, con velocità di connessione quasi nulla. Ad esempio, sui social c’è chi parla dal cuore della città, o da Paderno Dugnano ora, tanto per fare qualche esempio. Insomma, questione attualmente geolocalizzata e neppure legata alla totale sospensione della connessione dati. Staremo a vedere come andranno le cose nelle prossime ore, ma di sicuro ci si aspetta una presa di posizione dell’operatore per comprendere come stiano evolvendo le cose.

A voi come vanno le cose in queste ore? Siete di Milano? Fateci sapere con un commento qui di seguito, in modo da analizzare al meglio i problemi su rete Tre di cui si sta parlando molto oggi 13 febbraio, soprattutto nell’area che vi ho indicato.