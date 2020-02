Nuove offerte PS Plus a febbraio 2020: MediEvil, God of War e tanti sconti esclusivi su PS4

Gli abbonati lo sanno bene, le offerte PS Plus permettono a tutti i sottoscrittori del servizio di casa Sony di potersi portare a casa in versione digitale tantissimi videogiochi del ricco catalogo PlayStation 4 con sconti esclusivi. Promozioni che, di fatto, aumentano la percentuale di sconto già attiva grazie alle occasioni avviate sul suo PlayStation Store dal colosso giapponese del gaming. Si tratta insomma di uno dei tanti vantaggi dell’abbonamento, che consente pure di giocare in multiplayer ai nostri titoli preferiti, di avere a disposizione dello spazio di archiviazione aggiuntivo su cloud e di ricevere in regalo a cadenza periodica una selezione di giochi per la console di ultima generazione made in Japan, inclusi nella cosiddetta Instant Game Collection.

Anche a febbraio 2020, le offerte PS Plus non mancano. La “grande S” ha infatti avviato tutta una serie di sconti aggiuntivi sulle promozioni del PlayStation Store già in essere nel mese in corso. Per altro su videogame di un certo richiamo, tra cui spiccano anche alcune imperdibili esclusive. Entrando più nel dettaglio, è impossibile non notare l’invitante prezzo di God of War in Edizione Digitale Deluxe, con un risparmio aggiuntivo del 10% per gli abbonati a PlayStation Plus. L’ultima incarnazione delle gesta dello spartano Kratos abbandona la mitologia greca per abbracciare quella norrena, trascinandoci tra le lande ghiacciate scandinave al fianco del figlioletto Atreus, presente come personaggio di supporto per i combattimenti e la risoluzione degli enigmi ambientali. Per altro con meccaniche del tutto rinnovate rispetto al passato, con elementi da gioco di ruolo e produzioni orientate maggiormente all’avventura.

C’è sempre un 10% di sconto aggiuntivo su Uncharted L’Eredità Perduta, ultima fatica di Naughty Dog prima dell’attesissimo The Last of Us Part 2. Si tratta di un’espansione standalone per il quarto capitolo, in cui impersonare Nadine e Chloe in location esotiche e seducenti. Abbiamo anche un 5% di sconto supplementare sul prezzo già in saldo di MediEvil in versione standard e per la Digital Deluxe Edition, che rende così ancora più appetibile il rifacimento con grafica moderna del classico per la prima console della famiglia PlayStation. Nei panni di Sir Daniel Fortesque, siamo chiamati a vivere una ossuta e spettrale avventura in un regno fantasy, per un tradizionale action/platform con elementi hack ‘n’ slash. Forse il titolo non è invecchiato come ci sarebbe piaciuto, ma si propone comunque assai godibile sia per i giocatori di vecchia data, che vorrebbero riassaporarne le atmosfere, sia per quelli più giovani, che possono invece recuperare un pezzo dell’ormai grandissima e variegata storia del gaming mondiale.

Avete sempre sognato di volteggiare tra i grattacieli di New York? Allora sarete felici di sapere che anche l’apprezzato action adventure Marvel’s Spider-Man di Insominac Games è disponibile con uno sconto aggiuntivo del 5% tra le offerte PS Plus esclusive di febbraio 2020. Vestendo la tutina aderente di Peter Parker, andremo a combattere il crimine sfruttando poteri e abilità del supereroe della Casa delle Idee, seguendo una Campagna principale e le tante missioni secondarie utili a variare la formula di gioco. Non mancano naturalmente alcuni dei villain più iconici tra fumetti, serie animate e film, così come diversi outfit che hanno scritto la longeva storia del nostro simpatico arrampicamuri di quartiere.

A chiudere, vi segnaliamo il risparmio aggiuntivo del 6% su Dead by Daylight Edizione Speciale, e il 5% su Hitman 2, sia in edizione “liscia” che in Gold Edition. Potete consultare tutti i prezzi aggiornati fiondandovi direttamente sulle pagine del PlayStation Store, così da scegliere i titoli che andranno ad arricchire la vostra collezione digitale. A tal proposito, avete già messo in download i giochi PlayStation Plus gratuiti del mese? Si tratta di BioShock The Collection (include BioShock, BioShock 2 e BioShock Infinite con relativi DLC), The Sims 4 Console Edition e Firewall Zero Hour per PlayStation VR come terzo gioco bonus.