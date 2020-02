La demo di Nioh 2 su PS4 ha una data di uscita: tutti i contenuti gratis

Gli appassionati di soulslike staranno sicuramente aspettando Nioh 2 al varco. Si tratta del secondo capitolo di una saga che molto deve agli actionRPG di Hidetaka Miyazaki e della sua From Software, come la trilogia di Dark Souls o Bloodborne, e che ne reinterpreta le meccaniche per trascinarci in un Giappone feudale in cui storia, mito e yokai si intrecciano per dare vita ad un’avventura ardua ma assolutamente appagante. Il tutto realizzato dai telentuosi sviluppatori di Team Ninja, che sotto l’occhio vigile del pubisher Koei Tecmo sono pronti per l’appunto a bissare con un sequel che promette di essere ancora più “grande, grosso e cattivo” dell’episodio originale.

Un secondo capitolo la cui narrazione si colloca prima della storia del primo, e che andrà a debuttare in esclusiva su PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro il prossimo 13 marzo, puntando su un comparto tecnico potenziato, un editor per la creazione del personaggio piuttosto completo – non vestiremo più i panni del samurai britannico William – e naturalmente equipaggiamento e nemici rinnovati. Pare allora naturale che siano in tantissimi a voler mettere le mani sul videogame una volta che sbarcherà sugli scaffali fisici e digitali di tutto il mondo.

I più impazienti, poi, saranno felici di sapere che il team di sviluppo nipponico ha ben pensato di lanciare prima della release ufficiale una demo a tempo di Nioh 2, denominata Final Demo e scaricabile gratuitamente da PlayStation Store. La versione di prova sarà disponibile dal 28 febbraio e potrà essere giocata fino al primo marzo: dopo questo periodo di tre giorni non sarà più accessibile in alcun modo. Koei Tecmo e Team Ninja hanno confermato che il personaggio creato potrà essere trasferito nella versione completa del gioco, mentre non è chiaro se sarà possibile importare i nostri progressi.

Si tratta insomma di un’ottima e ghiotta occasione per testare prima del tempo Nioh 2, uno dei giochi PS4 più attesi di questa prima parte del 2020. Cosa ne dite, metterete in download la demo una volta disponibile sullo store targato Sony?