Il Fantadisco dei Me Contro Te, Luì e Sofì: “Siamo davvero così, non abbiamo maschere”

Esce venerdì 14 febbraio per Warner Music, l’album dei Me Contro Te.

Il Fantadisco dei Me Contro Te, il primo album di inediti del duo conosciuto anche come Luì & Sofì.

La coppia di YouTuber ha fidelizzato un vasto pubblico di bambini che giornalmente la segue su YouTube ma YouTube non è l’unico impegno di Luì & Sofì. I Me Contro Te hanno pubblicato due 2 Libri, 1 Diario, 1 Libro di Storie e il loro primo lavoro cinematografico, La vendetta del Signor S, campione di incassi.

Li abbiamo incontrati!

Ci hanno raccontato le canzoni del disco, ognuna delle quali racconta un pezzo dei Me Contro Te. Per i due scegliere un brano preferito è davvero difficile, tuttavia il preferito di Sofi è Me Contro Te perché si tratta di una canzone romantica; il pezzo che preferisce Luì è invece Insieme, che chiude anche il loro primo film per il cinema.

L’album di apre con La Vendetta Del Signor S, il cavallo di battaglia dal quale tutto ha avuto inizio. Insieme riassume la morale di tutto il film, padrone d’incassi. Slime Song parla dello slime, come suggerisce il titolo. I due ragazzi raccontato ai bambini come si fa e come divertirsi a giocare con la sostanza gelatinosa. Dolcetto Scherzetto è una canzone dedicata ad Halloween: ironicamente spiegano di essersi portati avanti!

Se nella prima parte del disco i Me Contro Te cantano, nella seconda parte sfidano i bambini a cantare con loro. Dalla traccia numero 9 alla numero 16, infatti, l’album contiene basi per il karaoke, con la voce guida di Luì & Sofì che cantano con i loro piccoli fan, affinché sia un karaoke interattivo.

Il segreto dei Me Contro Te? La spontaneità. I due rimarcano di essere approdati sul web per puro caso e di non aver mai studiato strategie precise di comunicazione per raggiungere i più piccoli. Hanno sempre fatto ciò che li divertiva e poi l’essere semplici, solari e colorati probabilmente ha catturato l’attenzione dei bimbi.

“Siamo davvero così, non abbiamo maschere”, precisano. Immaginare di raggiungere milioni di persone per i Me Contro Te era impensabile all’inizio del progetto. La crescita costante, lenta e graduale, ha portato il duo a spopolare fino a prende coscienza del loro valore per i più piccoli: li influenzano. Per Luì e Sofi questo si traduce in trasmettere messaggi positivi, dal rispetto per l’ambiente al credere in se stessi.

I Me Contro Te incontreranno alcuni fortunati fan vincitori dell’iniziativa Gratta E Canta con i quali canteranno in un karaoke speciale. Potrebbe non essere questo l’unico appuntamento dal vivo: non è esclusa l’ipotesi di una serie di eventi di karaoke così come un concerto – o più – che possa portare il duo ad esibirsi dal vivo su pachi importanti.

Il Fantadisco dei Me Contro Te contiene 8 brani inediti realizzati anche in versione karaoke per permettere ai bambini di cantarli aiutati e guidati dalle voci di Luì e Sofì e un poster con l’immagine dei due protagonisti che si potrà colorare e personalizzare.

L’album è disponibile in due versioni. Canta Con Luì e Sofì, contiene lo speciale Gratta e canta grazie al quale si potrà vincere la partecipazione ad un evento Karaoke che vedrà la presenza dei Me Contro Te; la seconda versione è invece Canta e gioca con Luì e Sofì, con all’interno tre ambientazioni e i personaggi delle avventure di Luì e Sofì.

Tracklist