I migliori mouse da gaming 2020: guida all’acquisto

Il mouse da gaming è un dispositivo fondamentale per qualsiasi postazione da gioco, con il quale si possono ottenere prestazioni elevate e migliorare le proprie performance. In commercio si possono trovare modelli economici, indicati per chi non vuole spendere troppo, device di fascia media con un buon rapporto qualità-prezzo, altrimenti ci sono le periferiche top di gamma più esclusive di Razer e Logitech. Ecco quali sono i migliori mouse da gaming Amazon da acquistare nel 2020.

Migliori mouse da gaming sotto 30 euro

Mouse da gioco Tecknet Raptor

Per acquistare un mouse da gioco senza spendere troppo è possibile optare per il Tecknet Raptor, una periferica adeguata per titoli che non richiedono prestazioni eccessivamente elevate. Il device presenta un sensore ottico fino a 4800 DPI, con possibilità di impostare 5 livelli di sensibilità intermedi, una configurazione a 8 pulsanti e un design ergonomico per una presa davvero salda. Da sottolineare la compatibilità con le connessioni wireless a 2,4 GHz, per usare il mouse senza filo con una copertura fino a 10 metri di distanza. In dotazione c’è un software per la regolazione dei tasti, per un puntatore da gaming adeguato da usare con sparatutto e RPG.

Mouse gaming Logitech G203

Un ottimo e affidabile mouse da gaming economico è il Logitech G203, un dispositivo cablato dotato di un sensore ottico con sensibilità fino a 8000 DPI. Questo modello vanta un design moderno e accattivante, un sistema interno d’illuminazione RGB completamente personalizzabile in base alle proprie esigenze, con un range di 16,8 milioni di colori da configurare e salvare all’interno del PC. Il Logitech G203 è leggero, veloce e dispone di un tensionamento avanzato dei pulsanti, per ottimizzare la risposta alla pressione.

Mouse da gaming Pictek

Tra i migliori mouse da gaming economici troviamo una proposta interessante, il Pictek, un dispositivo ad alta sensibilità con un eccellente rapporto qualità-prezzo. Nonostante il costo contenuto, questa periferica da gioco ha un design grintoso, un peso regolabile grazie a un sistema con 8 cilindri interni estraibili e una superficie resistente al sudore. Oltre all’illuminazione RGB personalizzabile è presente un sensore ottico, con 6 livelli di sensibilità programmabili fino a un massimo di 12000 DPI. L’integrazione dei pulsanti di fuoco e la reattività lo rendono un ottimo mouse da gaming per giochi FPS.

Migliori mouse da gaming sotto 60 euro

Mouse da gioco Logitech G402 Hyperion Fury

Un mouse da gaming ultraveloce con un prezzo veramente conveniente è il Logitech G402 Hyperion Fury, un modello famoso per le sue performance ottimali. Il layout prevede 8 tasti programmabili, un design sofisticato e moderno, con impugnatura in gomma e un peso ridotto. La velocità di tracciamento arriva fino a 500 IPS, grazie alla presenza della tecnologia Delta Zero, con sensore Fusion Engine e 4 impostazioni di sensibilità, da 250 fino a 4000 DPI. Perfetto per le battaglie degli sparatutto più impegnativi, questo mouse da gioco vanta un processore ARM a 32 bit, con una frequenza di aggiornamento di appena 1ms.

Mouse da gaming Logitech G502 Hero

Versione tra le più apprezzate della gamma, il Logitech G502 Hero è un mouse da gaming avanzato, proposto dall’azienda svizzera a un prezzo piuttosto ridotto considerando l’alta qualità e le tecnologie integrate. Tra le caratteristiche tecniche sono da notare il sensore Hero con sensibilità fino a 16000 DPI, senza filtraggio o smoothing, 11 pulsanti programmabili, lo scroller a due modalità di velocità e un peso perfettamente bilanciato. Per rendere l’aspetto estetico ancora più suggestivo c’è l’illuminazione RGB con sistema Lightsync, con personalizzazione a 16,8 milioni di colori.

Mouse gaming Razer DeathAdder Elite

Progettato appositamente come mouse da gioco per eSports, ma consigliato anche per i MOBA, il Razer DeathAdder Elite ha venduto oltre 10 milioni di pezzi nel mondo, proponendosi come uno dei mouse di gaming più famosi e utilizzati del pianeta. Nella dotazione spicca il sensore ottico 5G con sensibilità fino a 16000 DPI, il design esclusivo targato Razer con logo a tre teste, accelerazione fino a 450 IPS e ultrapolling a 1 GHz. Bella l’illuminazione RGB a 16,8 milioni di colori con sistema personalizzabile Razer Chroma, compresa la rotella tattile per un controllo impeccabile in ogni situazione di gioco.

Migliori mouse da gaming sopra 60 euro

Mouse da gioco Corsair Nightsword RGB

Modello pensato appositamente per giochi MOBA e FPS, il Corsair Nightsword RGB è senza dubbio uno dei migliori mouse da gaming disponibili sul mercato. Il design è unico, elegante e accattivante allo stesso tempo, con una serie di piccoli cilindri interni che consentono di regolare il peso, da un minimo di 119 grammi fino a un massimo di 141 grammi a seconda delle proprie preferenze. È presente l’innovativo sensore ottico Pixart con sensibilità personalizzabile fino a 18000 DPI, 10 pulsanti programmabili e il software ufficiale Corsair per una configurazione ottimale delle impostazioni.

Mouse da gaming Razer Mamba Elite

Originale ed efficiente, il Razer Mamba Elite si adatta senza problemi a qualsiasi tipo di videogioco, compresi MOBA, MMO e FPS. All’interno è presente il sensore ottico 5G Razer Dacon, con sensibilità fino a 16000 DPI, per garantire una velocità e una precisione senza eguali. Ci sono ben 9 pulsanti programmabili, da regolare tramite il software Razer Synapse 3, con il quale salvare fino a 5 configurazioni differenti archiviando le impostazioni nella memoria integrata. Completano la dotazione le impugnature laterali ergonomiche e l’illuminazione RGB Razer Chroma, per un mouse da gioco davvero ai massimi livelli.

Mouse da gioco Logitech G Pro

Considerato il migliore mouse da gaming 2020, il Logitech G Pro è sicuramente un modello esclusivo di fascia alta, un dispositivo elegante, reattivo e preciso. Si tratta di un mouse da gioco wireless, con un peso di appena 80 grammi e configurazione adatta agli eSports, con sensore Hero e sensibilità fino a 16000 DPI. Le prestazioni sono eccellenti, con tracciamento a 400 IPS, frequenza di aggiornamento di 1ms e 6 pulsanti programmabili attraverso l’applicazione Gaming Software. Non manca il sistema di illuminazione RGB Lightsync, con 16,8 milioni di colori e il logo del marchio retroilluminato.

