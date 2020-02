Già rinnovata Avenue 5 con Hugh Laurie, a quando la messa in onda in Italia?

L’ufficialità è appena arrivata, ma la notizia è apparsa per la prima volta già alcune ore fa sul profilo Twitter di Hugh Laurie, ritwittata poi da HBO: Avenue 5 è stata rinnovata per una seconda stagione.

La comedy satirica creata da Armando Iannucci raccoglie dunque la fiducia del network a dispetto della tiepida accoglienza riservata da una grossa fetta di critica e pubblico. Il problema – è ciò che molti ritengono – è che pur avvalendosi di un’ambientazione spaziale la serie fatica a spiccare il volo.

Come il primo trailer di Avenue 5 inizia a delineare, la serie è una commedia spaziale ambientata in un futuro lontano quarant’anni, fra i confini del sistema solare e non più del semplice pianeta Terra. A guidare la navicella in balia di inarrestabili problemi tecnici è il comandante interpretato da Hugh Laurie.

È proprio lui a cercare di tenere a bada la ciurma e i passeggeri, evitando che si scateni il panico. Le prime scene della serie lasciano intuire come non si tratti di un’operazione semplicissima, viste le infelici uscite dei collaboratori con i passeggeri e le reazioni balzane alle tante situazioni critiche vissute.

È evidente, poi, come il caos regni anche sulla Terra, e soprattutto nelle stanze del potere aziendale incaricate di governare quella stessa confusione.

Il rinnovo di Avenue 5 arriva a poco meno di un mese dal debutto su HBO, e le critiche non sembrano far vacillare l’entusiasmo del network nei confronti della nuova creatura di uno dei più grandi autori satirici dei nostri tempi.

Abbiamo adorato ogni singolo istante del viaggio inaugurale della Avenue 5, ha commentato Amy Gravitt, Vicepresidente Esecutiva di HBO Programming. Armando Iannucci e il suo team sono maestri della commedia intelligente e incisiva, e il cast nel suo insieme, brillantemente capitanato da Hugh Laurie, non teme confronti. Non vediamo l’ora di scoprire cos’avrà in serbo il futuro per il nostro eroe nella seconda stagione.

È stato meraviglioso tornare al fianco di HBO per la prima stagione di Avenue 5, ha aggiunto Iannucci. Quindi sono doppiamente entusiasta all’idea che la rete ritenga opportuno far attraversare al Capitano Ryan Clark, alla ciurma e ai passeggeri un nuovo e più feroce inferno fisico ed emotivo con una seconda stagione.

Nessuno sa scatenare certe risate angosciate come Hugh Laurie, e non vediamo l’ora di scoprire quali situazioni impossibili e crisi esistenziali possa dover affrontare a causa nostra, insieme a Josh Gad e al resto del nostro fantastico cast, ha concluso.

È entusiasmante scoprire che lo spazio non è finito, in fin dei conti, ha detto invece Hugh Laurie. Sono davvero felice di continuare questo viaggio con Armando e HBO, e anche con quel fantastico gruppo di attori e autori che mi fa ridere ogni giorno. Al futuro!

Se dovesse essere confermato, il cast di Avenue 5 vedrebbe il ritorno di Hugh Laurie, Josh Gad, Zach Woods, Rebecca Front, Suzy Nakamura, Lenora Crichlow, Nikki Amuika-Bird e Ethan Phillips.

Non si hanno invece notizie certe sull’eventuale messa in onda di Avenue 5 in Italia, che presumibilmente avverrebbe su Sky Atlantic.