Feat è il nuovo album di Francesca Michielin con tre date itineranti a Milano

Il nuovo album di Francesca Michielin è FEAT. Il disco arriverà a due anni dalla sua ultima prova di studio, che anticipò con il singolo Vulcano. Arrivato il momento di tornare in musica, l’artista di Bassano del Grappa è tornata sui suoi social ufficiali per annunciare le novità che la riguardano.

Le tracce del nuovo disco saranno 11, tutte sotto collaborazione. Il racconto di FEAT sarà molto particolare ed è per questo che Francesca Michielin ha deciso di circondarsi di alcuni dei maggiori artisti italiani, con i quali ha realizzato ogni singola traccia dell’album di prossimo rilascio.

Le dichiarazioni di Francesca Michielin sul nuovo album

“Incontrarsi è difficile. Risulta sempre più semplice scontrarsi, elencare le differenze, usarle per allontanarsi. Credo, però, non ci sia specchio migliore se non nell’Altro. Credo ancora che le differenze siano belle perché non tolgono nulla, anzi, riempiono davvero. Questo progetto è stato un lavoro impegnativo e ambizioso, fatto di incontri e paralleli, tesi a creare qualcosa che non avevo mai fatto prima, una storia di contrasto e unione tra quei due mondi, natura e urban, che mi lasciano da sempre divisa e in bilico ma che mai come oggi mi appartengono. Il confronto è il mio Stato di Natura. FEAT fuori il 13 marzo”.

Le novità sulla presentazione di FEAT di Francesca Michielin

Il nuovo album di Francesca Michielin sarà presentato in una maniera del tutto speciale, con tre eventi cadenzati che ha organizzato a tre settimane esatte dal lancio del nuovo album. Tre location per tre live set completamente diversi tra loro e che ospiteranno le sonorità dei tre brani da presentare. Si inizia il 20 di febbraio, data nella quale presenterà il singolo Gange in collaborazione con Shiva. L’appuntamento è fissato per il 20 febbraio al Rocket di Milano, per il Vintage Electro Set. Gange è anche il primo singolo estratto dall’album.

I biglietti sono in prevendita per sole 48, a cominciare dalle 14 del 14 febbraio fino alle 14 del 16 febbraio. Le prossime location saranno rivelate nei prossimi giorni, direttamente sui canali social dedicati all’artista. Gli appuntamenti saranno tre, ognuno dei quali dedicati a tre singoli inseriti nella tracklist dell’album che Francesca Michielin ha voluto intitolare FEAT.

Il suo nuovo corso musicale è iniziato nel mese di novembre 2019, con il rilascio del singolo Cheyenne, che ha riservato per il giorno 15. La produzione è invece affidata a Charlie Charles, mentre il testo è di Alessandro Raina, Davide Simonetta, Mahmood e Charlie Charles. Il produttore compare anche nel video ufficiale dedicato al brano, che è stato rilasciato il 21 novembre scorso.

Il primo concerto annunciato di Francesca Michielin è quello del 20 settembre al Carroponte, con biglietti che sono in prevendita su TicketOne e in tutti i canali abilitati alla vendita. La consegna avverrà secondo le modalità classiche e con ritiro sul luogo dell’evento. In questo caso, è necessario presentarsi in cassa con la ricevuta della transazione ottenuta tramite TicketOne e con un documento d’identità valido. In caso di ritiro da parte di terzi, è invece necessario presentare regolare delega con firma e documento del delegante e del delegato. Le prevendite per i live set saranno attive per 24 ore e aperte sotto data.