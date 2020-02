Enormi spoiler per DOOM Eternal: boss finale svelato prima dell’uscita

Con DOOM Eternal, torneremo molto presto a giocare all’inferno. Dopo l’incredibilmente riuscito reboot del 2016, id Software e Bethesda Softworks sono infatti pronti a dare in pasto a stampa e pubblico di appassionai il sequel diretto, la cui uscita è fissata per il 20 marzo 2020 su PC, PlayStation 4, Xbox One e Google Stadia – la piattaforma per il gioco in streaming del gigante di Mountain View -, per poi approdare in un secondo momento anche sugli schermi di Nintendo Switch. Come in passato, anche in Eternal saremo chiamati a vestire i panni del Doomguy e a combattere una legione di agguerritissimi e temibili demoni, da crivellare di colpi o sezionare grazie all’iconica motosega in dotazione, il tutto accompagnati da un sound decisamente heavy metal, ormai marchio di fabbrica del franchise sparacchino.

E se è vero che si tratta di una delle produzioni “tripla A” più calde dell’anno, il team di sviluppo ha ben pensato di accompagnarne l’uscita con un artbook ricco di immagini e bozzetti preparatori delle ambientazioni, dei personaggi e dei nemici del gioco. Peccato però, che tra le sue bellezze indiavolate, il volume vada a rivelare prima del tempo l’aspetto del boss finale, dando quindi in pasto a fan e curiosi enormi spoiler su DOOM Eternal. Di conseguenza, abbiamo scelto di non riportare direttamente le immagini incriminate – protagoniste di un leak in data odierna – in questo articolo, ma di rimandarvi a questo link nel caso non temiate anticipazioni.

Tra i bozzetti, possiamo vedere – oltre al già citato boss – un ritratto del DOOM Slayer con e senza casco, l’imponente ARC Giant Mech, alcune delle truppe della stessa ARC Corporation e alcuni bozzetti dei livelli che dovremo esplorare ed epurare dalla minaccia demoniaca. Tutti elementi che non fanno altro che pennellare uno sparatutto in prima persona old school assolutamente frenetico, in cui scatenare tutta la nostra “fame” di distruzione e azione. id Software, poi, promette un massiccio supporto post lancio per DOOM Eternal, tra DLC gratuiti per espanderne la narrazione e nuovi contenuti per il già svelato multiplayer. Avete già lucidato il vostro arsenale?