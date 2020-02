Emma a C’è Posta Per Te con il padre Rosario il 15 febbraio

Dopo la pausa di Sanremo 2020, Emma a C’è Posta Per Te il 15 febbraio. L’artista salentina sarà infatti ospite della quinta puntata dello show insieme al padre Rosario, sempre presente durante i live che la Marrone tiene in giro in tutta Italia.

Non è la prima volta di Emma a C’è Posta Per Te ma un gradito ritorno per l’artista salentina, da anni al fianco di Maria De Filippi anche nel programma del sabato sera che continua a macinare ascolti nonostante i molti anni di messa in onda.

Emma Marrone a Sanremo 2020

In questi giorni, Emma Marrone ha partecipato anche al Festival di Sanremo nelle vesti di ospite, sia per la presentazione del film di Gabriele Muccino sia per cantare i brani di Sanremo, compreso il nuovo singolo estratto da Fortuna, Stupida Allegria. L’artista è tornata sul palco di Sanremo dopo che nel 2015 l’aveva condotto con Carlo Conti e con Arisa, vincitrice dell’anno precedente sotto la conduzione di Fabio Fazio e Luciana Littizzetto.

Il tour di Emma per Fortuna al via in autunno

Il nuovo album sarà presentato anche in un lungo tour che si terrà nei maggiori palasport italiani. I biglietti sono in prevendita su TicketOne e in tutti i canali di vendita abilitati, secondo il calendario confermato dopo il sold out all’Arena di Verona.

Il compleanno di Emma all’Arena di Verona il 25 maggio

Il conto alla rovescia per il nuovo tour è già iniziato, soprattutto per la data del 25 maggio all’Arena di Verona che terrà in occasione del suo compleanno. I biglietti per assistere al concerto non sono più disponibili poiché la data è stata dichiarata sold out, mentre sono ancora in vendita quelli del tour nei palasport.

Le date dei concerti di Emma Marrone nei palasport

25 maggio Verona, Arena

3 ottobre Jesolo, Pala Invent – DATA ZERO

5 ottobre Assago (Mi), Mediolanum Forum Di Assago

10 ottobre Roma, Palazzo Dello Sport

13 ottobre Firenze, Nelson Mandela Forum

16 ottobre Napoli, Pala Partenope

17 ottobre Bari, Pala Florio

20 ottobre Catania, Pala Catania

23 ottobre Casalecchio di Reno (Bo), Unipol Arena

24 ottobre Torino, Pala Alpitour

Il viaggio di Fortuna di Emma parte da Io Sono Bella

Il percorso di Fortuna di Emma parte da un pezzo scritto da Vasco Rossi, Io Sono Bella. Il brano è stato rilasciato il 6 settembre ed ha aperto il percorso di Fortuna, rilasciato il 25 ottobre dopo che l’artista ha superato un importante problema di salute per il quale ha dovuto sottoporsi a un delicato intervento chirurgico.

I singoli estratti da Fortuna di Emma

Dopo Io Sono Bella, Emma Marrone ha deciso di rilasciare Stupida Allegria, che ha anche rivisto per una versione con Izi. Il disco contiene brani scritti da alcuni degli autori più importanti del momento, tra i quali compare anche Elisa, che ha firmato Mascara.

Emma al cinema per Gli Anni Più Belli di Gabriele Muccino

Il 13 febbraio, Emma ha anche debuttato al cinema ne Gli Anni Più Belli, ultimo film di Gabriele Muccino che è stato presentato anche nel corso della prima serata del Festival di Sanremo al quale ha partecipato una parte del cast.