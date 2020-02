Don Matteo 12 non va in onda il 13 febbraio per Milan-Juve, quando torna su Rai1?

Don Matteo 12 si prende un’altra pausa questa settimana. Dopo aver saltato la messa in onda per lasciare spazio a Sanremo 2020, la fiction Rai cambia di nuovo programmazione.

Stasera, giovedì 13 febbraio, la rete ammiraglia trasmetterà la semifinale di Coppa Italia tra Milano e Juventus a partire dalle 20:30; ovviamente non ci sarà spazio per un’altra avventura del parroco di Spoleto.

Dove eravamo rimasti? Nella scorsa puntata, in canonica, Natalina aveva ricevuto una visita inaspettata: suo padre Manlio si era presentato con l’intenzione di riallacciare i rapporti con sua figlia. Dopo un iniziale turbamento, la perpetua ha deciso di dargli una possibilità. Al contrario, Don Matteo si è mostrato molto titubante fin dall’inizio, convinto che l’uomo, in realtà, avesse altre intenzioni.

Il nuovo ciclo di episodi ha anche svelato una crisi nel rapporto tra Anna e Marco. La coppia, molto amata dai fan, si è finalmente dichiarata la scorsa stagione, ma nel momento di compiere il grande passo, la Capitana Olivieri si è tirata indietro. A incrementare il tutto, l’arrivo del bel Sergio La Cava a Spoleto, che ha sconvolto il precario equilibrio tra i due. È ancora evidente che esiste ancora un forte legame tra il PM e Anna, ma la donna si sta anche affezionando a Sergio. Il quadretto si completa con la piccola Ines, figlia dell’uomo e di cui Marco è diventato tutore legale.

Per scoprire cosa accadrà nella quinta puntata di Don Matteo 12, dal titolo Non uccidere, dovremo attendere giovedì 20 febbraio. Il parroco di Spoleto, da sempre esempio di moralità e buon senso, verrà messo sotto la lente d’ingrandimento: il personaggio interpretato da Terence Hill è infatti accusato di tentato omicidio.

Nada, ragazza ucraina, si presenta in ospedale dove viene ricoverata d’urgenza. La giovane racconta di essere stata investita da qualcuno con un furgoncino. Il colpevole sembra essere proprio il nostro Don Matteo! La Capitana inizia le indagini per cercare di capire le dinamiche dell’accaduto. Anna ha però altri problemi: deve andare al matrimonio della cugina e, incredibilmente, ha deciso di andarci in compagnia di Sergio, lasciando Marco da solo.

Nel frattempo, Spoleto si sta preparando ad un grande evento: il Papa sta arrivando in città! Per l’occasione, il maresciallo Cecchini ha deciso di preparare l’asado argentino. Così, si è messo ad allevare un maialino, che porta al guinzaglio per tutta la città. Poi, accade l’imprevisto: il piccolo e simpatico animale sparisce nel nulla. Chi l’ha rubato? E se fosse solo fuggito?

In onda da vent’anni, Don Matteo si conferma uno dei prodotti di maggiore successo dell’azienda di Viale Mazzini. L’ultimo episodio, andato in onda il 30 gennaio scorso, ha vinto la serata del giovedì con oltre 6 milioni di spettatori e il 27% di share. Numeri da capogiro che potrebbero confermare già la produzione di una tredicesima stagione. L’intenzione di continuare c’è, e Terence Hill non ha intenzione di appendere al muro la sua toga così presto.

Appuntamento quindi a giovedì 20 febbraio con il quinto episodio di Don Matteo 12 in prima serata, come sempre, su Rai1.