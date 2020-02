Connettività senza rivali per Xiaomi Mi 10 grazie al WiFi 6: picchi mai visti

Siamo ormai ad un passo dalla presentazione ufficiale dei nuovi Xiaomi Mi 10 e Mi 10 Pro. Nella giornata di ieri abbiamo analizzato più da vicino un video che preannuncia alcune tra le principali caratteristiche di questo nuovo top di gamma Android, destinato a competere con i modelli Huawei e Samsung Galaxy più evoluti di questo 2020. Oggi 13 febbraio, però, è necessario focalizzarci su un altro plus che potrebbe contribuire a fare la differenza per il dispositivo in arrivo sul mercato. Proviamo dunque a capire come stiano le cose.

La connettività dei nuovi Xiaomi Mi 10

Nello specifico, in queste ore abbiamo assistito alla presentazione di alcune specifiche che a questo punto possiamo considerare ufficiali per Xiaomi Mi 10. Se non altro perché queste notizie ci arrivano direttamente dalla pagina Facebook del produttore. In particolare, il post preso in esame in questo frangente ci parla di un’era ormai iniziata per il mercato degli smartphone, vale a dire quella del 5G. In questo particolare contesto, secondo il produttore dotare i propri top di gamma del cosiddetto Wi-Fi 6 è un must.

Quali saranno gli effetti per gli utenti che decideranno di dare fiducia a Xiaomi Mi 10? La connettività sotto WiFi ci farà toccare con mano picchi mai visti in precedenza, arrivando addirittura fino a 9.6Gbps di velocità per assicurare al pubblico degli standard in grado di fare effettivamente la differenza. Tra le altre cose, un plus del genere secondo il produttore asiatico comporterà anche un importante risparmio energetico.

Insomma, in attesa della presentazione ufficiale e del lancio definitivo sul mercato dei nuovi Xiaomi Mi 10 e Mi 10 Pro, non possiamo fare altro che prendere in esame una serie di plus che potrebbero rendere davvero unici questi top di gamma in un momento storico del genere.